Mazzola: il ‘Baffo nerazzurro’ compie oggi 80 anni

L’ex giocatore della Grande Inter Sandro Mazzola compie oggi 80 anni, un traguardo importante per il figlio del grandissimo giocatore del Torino. L’ex calciatore, che in nerazzurro ha raggiunto le 570 presenze segnando ben 162 reti, vincendo 4 campionati italiani, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, è stato intervistato da Tuttosport.

Gli hanno domandato, come festeggerà questo importante traguardo e lui ha detto: “Faremo un po’ di casino in giardino, qualche gioco e due tiri al pallone“.

Naturalmente, non poteva mancare una domanda sulla sua ex squadra e, nonostante la sconfitta con la Juventus di domenica sera, il suo pensiero è positivo infatti ha dichiarato: “I giocatori non stanno facendo male, fanno quasi meglio in Champions che in campionato. Perché in Italia gli allenatori sono bravissimi ad annullare gli avversari. A livello internazionale si pensa di più a giocare in modo propositivo. Inzaghi ha questo atteggiamento“.

Purtroppo questo atteggiamento propositivo della squadra nerazzurra, gli permette sicuramente di creare quasi sempre più occasioni della formazione avversaria, come è successo anche domenica sera con la Juventus, ma se i calciatori non sfruttano quello che viene costruito, finisce come in tante altre partite dello scorso campionato, con grande rammarico e i soliti commenti negativi, che guardano al risultato e non alla prestazione.

In ogni caso, la redazione di Interlive si aggiunge a tutti i tifosi della ‘Beneamata’, per fare tanti auguri al ‘Baffo nerazzurro’ per i suoi 80 anni.