‘Bomba’ in diretta: “Salta la panchina di Inzaghi’

In questa prima parte di stagione il tecnico ha sì conquistato l’accesso agli ottavi Champions superando un girone di ferro, ma anche già detto addio all’obiettivo Scudetto

Oggi alla vigilia di Inter-Bologna possibile vertice ad Appiano tra la dirigenza e Simone Inzaghi. Il tecnico è finito di nuovo sulla graticola dopo la sconfitta di due giorni fa contro la Juventus. La quarta, dopo Lazio, Milan e Roma sui quattro scontri diretti di questa prima parte di stagione.

Coi bianconeri è anche la quinta complessiva in Serie A: “È vero che nel ko di domenica magari c’entra fino a un certo punto, se i suoi attaccanti sbagliano quei gol sotto porta lui può relativamente. Ma sono decisamente troppe e rappresentano un dato su cui riflettere – ha detto il giornalista Furio Focolari in diretta a ‘Radio Radio’ – Difficile pensare con queste cifre che si possa tornare in lotta per lo Scudetto”. Effettivamente per il titolo ora l’Inter è uscita di scena, considerati gli 11 punti di distacco dal Napoli capolista. Tantissimi, vista anche la discontinuità di Barella e soci nonché la facilità con cui la squadra subisce gol. Già ben 19 nelle prime tredici di campionato.

Calciomercato Inter, “Inzaghi via a fine stagione”

Focolari ha poi toccato più specificatamente l’argomento futuro di Inzaghi, il quale secondo lui non resterà sulla panchina interista oltre l’annata in corso nonostante un contratto in esseere da circa 5,5 milioni netti con scadenza fissata a giugno 2024: “A mio avviso con questa stagione concluderà la sua esperienza a Milano“.