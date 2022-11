La Juve sfrega già le mani: scambio pazzesco, Hakimi ‘tradisce’ l’Inter

Gli interisti sognano il ritorno di Hakimi ma il terzino marocchino potrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia dell’odiata rivale

Reduci da un particolarissimo avvio di stagione, sia Massimiliano Allegri che la Juventus in primis, hanno letteralmente bisogno di dare una vera e propria svolta al loro corso. I bianconeri infatti, fatta eccezione per il successo maturato contro l’Inter, sono riusciti a trovare sin qui pochissime o addirittura nessun’altra soddisfazione nella peggiore delle ipotesi, vista anche l’eliminazione dal proprio girone di Champions League.

In tanti danno Massimiliano Allegri ormai lontano dalla Juventus (a prescindere che sia poi durante questa stagione o nel futuro prossimo). Il tecnico livornese non a caso, per via di questo suo atteggiamento tutt’altro che offensivo – trasmesso poi al resto della squadra tra l’altro – non è propriamente riuscito nell’intento di restare nel cuore dei tifosi bianconeri (visti i suoi trascorsi precedenti). Nonostante questo, tutto dipenderà dai risultati che il tecnico ex Milan riuscirà a raccogliere col resto della ‘truppa’. Nel frattempo però, ecco che sorgono alcuni eventuali scenari del tutto inaspettati: come per esempio quello di vedere Achraf Hakimi a Torino dopo la sua esperienza trascorsa in passato all’Inter.

Calciomercato, il Psg si fa avanti per Bremer: spunta il sorprendente scambio con Hakimi

Complice il difficile ‘clima’ trovato all’interno dello spogliatoio parigino, Achraf Hakimi, ad oggi, non è ancora riuscito nell’intento di rendere in Francia nella stessa maniera in cui ha reso a Milano. In virtù di questo dunque, l’intera società del Psg potrebbe da qui fino ai prossimi mesi anche pensare di arrivare a cedere – sempre che non l’abbia già fatto – l’ex Inter, dando vita ad un sorprendente scambio con un difensore centrale. Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Calciomercatoweb.it‘, tra gli osservati speciali ci sarebbe anche il nome di Gleison Bremer della Juventus (la quale deve già iniziare a guardarsi intorno per via del futuro in bilico di Juan Cuadrado).