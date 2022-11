Calciomercato, a gennaio firma con l’Inter: si chiude in prestito

Un nerazzurro dice addio all’Inter. Nuovo affare in vista di gennaio: tutti i possibili scenari

Nonostante il clima proibitivo di pieno novembre, sono settimane calde, anzi caldissime quelle alle quali l’Inter sta avendo a che fare nell’ultimo periodo. I nerazzurri infatti, a causa di qualche ko di troppo, si trovano ora posizionati solamente al quinto posto in campionato.

L’ultima sconfitta incassata contro la Juventus, ha infatti messo in cattiva luce – se così si può dire – alcuni elementi della rosa nerazzurra; a partire quindi non soltanto da Inzaghi (dato inevitabilmente per colpevole numero uno). Sul banco degli imputati non a caso, c’è finita anche gente come Dumfries e Lautaro giusto per citarne qualcuno. Entrambi si sono infatti resi protagonisti di un errore a tu per tu da Szczensy, ma questa è ormai acqua passata, in quanto l’Inter ha già provato a resettare il tutto dopo la pesante vittoria contro il Bologna. Nonostante questo però, il primo a poter dire addio – addirittura a gennaio tra l’altro – potrebbe essere proprio Robin Gosens.

Calciomercato Inter, Gosens si allontana: i nerazzurri pensano già al suo sostituto

A causa dello scarso minutaggio raccolto sin qui – complice anche qualche infortunio di troppo rimediato nel recente passato – Robin Gosens non è ancora riuscito ad incidere nel modo in cui avrebbe voluto a Milano. L’esterno nerazzurro infatti, seppur abbia già collezionato 2 reti in quest’annata, è comunque stato in grado di raccogliere soli 538′ fino a questo momento. In virtù di questo dunque, ecco che l’attuale laterale dell’Inter potrebbe già salutare a gennaio.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono nel mirino Jesus Vazquez: la situazione

Gran fisico, ottima tecnica e senso tattico spiccato: queste le migliori qualità che contraddistinguono Jesus Vazquez. Stando infatti a quanto fatto presente da ‘La Gazzetta dello Sport’ nella giornata di oggi, l’Inter avrebbe messo nel mirino il giovane terzino del Valencia. Un’operazione che permetterebbe di fatto ai nerazzurri di assicurarsi un giovanissimo vice Dimarco. Da qui, nonostante il club spagnolo valuti il classe ’03 per una cifra che si aggira come minimo intorno ai 20 milioni di euro, ecco che si potrebbe addirittura chiudere in prestito a gennaio a causa dello scarso minutaggio raccolto dal laterale spagnolo sin qui (sole 4 presenze fino a questo momento). Operazione che resta comunque fattibile per via delle disponibilità economiche da parte dell’Inter.