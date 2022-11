DIRETTA Serie A, Atalanta-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Atalanta di Gasperini nel derby lombardo della 15esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo nel derby lombardo a tinte nerazzurre che vale come lunch match della 15esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta dell’ultimo turno del 2022 prima della sosta per i Mondiali che sarà diretta da Chiffi di Padova.

Appaiate in classifica a quota 27 punti, da una parte i meneghini di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla roboante vittoria 6-1 ottenuta nel turno infrasettimanale in casa contro il Bologna per migliorare l’andamento esterno e agganciare almeno per il momento Lazio e Milan – impegnate nei posticipi contro Juventus e Fiorentina – al secondo posto in classifica. Dall’altra gli orobici dell’ex Gian Piero Gasperini puntano a tornare al successo dopo la sconfitta inattesa contro il neopromosso Lecce. Interlive.it vi offre la sfida del Gewiss Stadium in tempo reale.