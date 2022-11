Tutti contro di lui: “Raccapricciante, è un calciatore finito”

Il web impazza per la brutta prestazione del centrale nerazzurro contro l’Atalanta, ora è tutto nelle mani di Inzaghi e della società

L’Inter l’ha vinta sull’Atalanta nell’ennesimo scontro diretto dal quale Inzaghi non poteva aspettarsi altro che i tre punti pieni per scacciare almeno un po’ la maledizione delle passate giornate di Serie A.

Nel complesso il gruppo è apparso coeso e resiliente, ma alle buone prestazioni di Dzeko e Calhanoglu si aggiungono quelle disastrose dei due olandesi Dumfries e de Vrij. Soprattutto su quest’ultimo sono piovute una sfilza di critiche pesanti per via delle troppe disattenzioni, la pesantezza nei movimenti e la scarsa lucidità occorsa nell’azzardoso intervento ai danni di Zapata, costato all’Inter un calcio di rigore contestato ma apparentemente giusto.

Durante la sosta, lavoro sulla difesa (struttura e singoli) imprescindibile. #deVrij e #Skriniar male male#AtalantaInter — Sandro Caramazza (@Sandro01167331) November 13, 2022

#DeVrij imbarazzzante. la palla questo non la vedo proprio #AtalantaInter — SPORT36016 (@Sport36016) November 13, 2022

Ma #Devrij che problemi ha?

Quest’anno è irriconoscibile! Ma soprattutto:

Qualcuno sa dirmi a cos’è serve #Correa? È un giocatore di calcio?#AtalantaInter — Mirko S.🖤💙 (@SartoniMirko) November 13, 2022

Continua a preoccupare la difesa. #deVrij anello debole, i problemi si sono acuiti ulteriormente quando è uscito #Bastoni. Andrà registrata nella sosta, l’#Inter concede troppo e sulle palle inattive difende malissimo#AtalantaInter #Inter — Marco Corradi (@corradone91) November 13, 2022

De Vrij ha i mesi contati: i tifosi non ne possono più

Per i più si tratta di un calciatore che ha raggiunto da tempo l’apice della sua carriera e che ora sarebbe entrato a tutti gli effetti nello spezzone calante, per via di un rendimento troppo incostante e poco incisivo. La richiesta è dunque quella di pensare subito ad un sostituto di sostanza per la prossima stagione sportiva.