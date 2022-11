Calciomercato: scambio con Gosens, l’Inter pronta a chiudere

Gosens si allontana sempre più dall’Inter. Il suo futuro è lontano da Milano. Nerazzurri pronti a chiudere: scambio in arrivo

A causa dello scarso minutaggio raccolto sin qui all’Inter, Robin Gosens è arrivato alla conclusione che il suo futuro non possa più essere a Milano. A testimonianza di ciò infatti, incominciano a farsi sempre più insistenti le voci a proposito di una sua eventuale partenza.

Nonostante le 2 reti collezionate in questo avvio di stagione, Robin Gosens, ad oggi, è riuscito a raccogliere soli 548′ complessivi (decisamente pochi viste le premesse iniziali). L’ex Atalanta infatti, tra una cosa e l’altra – e qui ci riferiamo sia ai suoi infortuni che allo strepitoso momento di forma vissuto prima da Perisic e poi da Dimarco – non è mai riuscito ad incidere come avrebbe voluto. A tal proposito, ecco che incominciano a sorgere fuori i primi scenari.

Calciomercato Inter, Gosens vicino all’addio a gennaio: scambio in vista col Bayer Leverkusen

Nonostante l’Inter speri in una chiamata dalla Premier, il sogno di Gosens resta quello di approdare in Bundesliga (col Bayer Leverkusen che resta sempre in prima fila). Nel mentre però, anche Eintracht e Wolfsburg osservano lì affacciate alla finestra dell’Inter, anche se, nessuna di queste squadre appena sopraccitate può arrivare a garantire né il riscatto, né tantomeno un investimento complessivo da 20 milioni di euro (con Gosens che a breve compirà 29 anni e vanta d’altra parte un ingaggio sui 6 milioni). A riportare però la notizia, è stata proprio ‘La Gazzetta dello Sport‘, secondo cui sarebbe arrivata a Milano un’offerta di scambio nella quale rientrerebbero l’ex Atalanta – per l’appunto – e Daley Sinkgraven del Leverkusen (anche lui in scadenza di contratto e fuori dai piani della dirigenza). Nel mentre infine, sorge fuori un’altra importante ipotesi.

Gosens saluta l’Inter: i nerazzurri provano a chiudere per Jesus Vazquez

Come già accennato negli scorsi giorni, dopo un’attenta serie di riflessioni – conseguite ad alcune valutazioni fatte nel percorso – l’Inter ha messo nel mirino Jesus Vazquez come futuro vice Dimarco. Nonostante infatti il club spagnolo valuti il classe ’03 per una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro, l’intenzione da parte dell’intera dirigenza della ‘Beneamata’ è quella di provare a chiudere in prestito – con tanto di diritto – a gennaio. Trattasi dunque di un’operazione che resta del tutto fattibile viste le attuali risorse economiche da parte dell’Inter.