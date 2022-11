Calciomercato Inter, Icardi e il clamoroso ritorno: annuncio ‘social’

Icardi esce allo scoperto e lo fa tramite un messaggio social che ha del clamoroso. Ecco cos’è accaduto in queste ultime ore

Protagonista di un ottimo avvio di stagione sin qui, Mauro Icardi sta pian piano riuscendo a ritrovare quella continuità che gli era mancata nel corso delle ultime stagione. A testimonianza di ciò infatti, il bomber natio di Rosario ha già collezionato importanti numeri fino a questo momento.

4 gol e 3 assist: per un totale di 460′ giocati assieme al Galatasaray. Questo è quello che recita ad oggi il tabellino di marcia di Mauro Icardi. L’ormai ex centravanti dell’Inter – continuamente al centro di alcune voci al difuori del campo, tra cui quella con Wanda Nara in particolar modo – è perfettamente riuscito a calarsi in questa sua nuova realtà. Nel mentre però, continua appunto a tenere banco la questione portata avanti assieme all’importante showgirl argentina. Le cose tra i due non sembrano andare per il meglio, ma nonostante questo, tra un corteggiamento e l’altro – sempre stando a quanto riferito ultimamente da Wanda Nara – Mauro Icardi ha trovato comunque il tempo di lanciare importanti segnali nei confronti dell’Inter.

Calciomercato Inter, ecco che spunta il clamoroso annuncio social da parte di Icardi: l’accaduto

Tramite il proprio profilo Instagram, Mauro Icardi nella giornata di oggi, si è preso la ‘briga’ di rispondere a qualche domanda che gli è stata posta direttamente da parte dei suoi follower. Ciò che è accaduto ha però del clamoroso, in quanto, nel mentre, è sorta una domanda che recitava: “Qual è il più grande club nel quale hai mai giocato?”. Sapete qual è stata da lì la risposta di Icardi? “Nel più grande d’Italia”. Trattasi dunque di un chiaro segnale lanciato nei confronti dell’intera dirigenza dell’Inter, anche se, per via di quanto accaduto in passato, un suo ritorno a Milano è pressoché impossibile.