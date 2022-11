Ha rotto con la società: scambio a gennaio con l’Inter

Il campionato di Serie A va in pausa col mercato di gennaio come prossimo step dopo il Mondiale ormai alle porte. Proprio da una compagine italiana potrebbe arrivare un’occasione low cost per l’Inter

Spesso capita che dal campionato di Serie A arrivino anche ghiotte ed interessanti occasioni di calciomercato. La sessione invernale in particolare si muove esattamente su questi binari, con necessità, risorse e idee che si vanno a coniugare nella caccia a chance che lo stesso mercato potrà offrire o meno. L‘Inter lo sa bene e con Marotta e soci è sempre vigile su possibili intriganti situazioni da andare a sfruttare.

Qualcosa potrebbe anche muoversi a centrocampo, nell’ambito delle seconde linee, senza quindi andare a muovere capitali importanti, e soprattutto l’undici di partenza di Inzaghi. In tal senso in rosa l’Inter ha ancora Roberto Gagliardini, centrocampista classe 1994 ed in scadenza a giugno 2023, che proprio in inverno avrebbe l’ultima chance di andare via da Milano portando in dote qualcosina alla società.

Calciomercato Inter, Lukic verso il tramonto col Torino: idea di scambio con Gagliardini

Proprio il profilo di Gagliardini, che con Inzaghi gioca pochissimo all’Inter, potrebbe tornare utile anche come papabile merce di scambio se il mercato lo permettesse. In particolare in mediana in casa Torino va affrontata la complicata situazione di Sasa Lukic, centrocampista serbo classe 1996, autore di tre gol complessivi finora, ed in scadenza a giugno 2024.

Una cessione del nativo di Sabac a gennaio è certamente una possibilità fattibile visto che il giocatore non ha intenzione di rinnovare con i granata. Lukic infatti sarebbe in rotta con la società, e con un contratto così vicino alla scadenza rischia di divenire problematico da gestire col passare dei mesi. In questo contesto la stessa Inter potrebbe anche tentare uno scambio con Gagliardini, in scadenza e stimato a Torino.