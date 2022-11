Calciomercato Inter, affare da 60 milioni: l’agente parla col Milan

Giocatore perfetto per i nerazzurri, ma i rossoneri sono entrati in scena. Atteso protagonista al Mondiale, ecco il possibile intreccio con Rafael Leao

L’Olanda di Luis van Gaal è una delle Nazionali più attese al Mondiale che aprirà ufficialmente i battenti domenica con la sfida tra Qatar ed Ecuador. I padroni di casa sono inseriti nel Girone A dove figura proprio l’Oranje, che debutterà invece lunedì contro l’altra favorita per il passaggio agli ottavi, vale a dire il Senegal.

Come noto nell’Olanda ci sono due giocatori dell’Inter, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Entrambi sono chiacchieratissimi sul calciomercato, con il primo che potrebbe andar via a zero non rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Il secondo è sempre nel mirino di almeno due-tre big inglesi, su tutte il Chelsea, con la sua valutazione che è di circa 40 milioni di euro. Dumfries è un titolare pressoché inamovibile, destinato a diventarlo è invece Cody Gakpo, tra i calciatori che saranno più ‘osservati’ in questo Mondiale. Il 23enne di Eindhoven, pilastro del Psv terzo in campionato, è in realtà già notissimo agli addetti ai lavori per il suo talento enorme espresso sia in Eredivisie che in campo europeo. Attaccante esterno con lunghe leve (è alto un metro e novanta), ma nonostante ciò abilissimo nel saltare l’uomo in uno spazio molto ridotto, quest’anno il classe ’99 ha fatto addirittura meglio di Erling Haaland tra gol e assist. Lui 30, il norvegese 26.

Calciomercato Inter, Gakpo perfetto ma già fuori portata. Al Milan per il post Leao?

Gakpo sarebbe un investimento perfetto per l’Inter. Allo stesso tempo un investimento già fuori portata dei nerazzurri, considerato che il Psv chiede ben 60/70 milioni per il suo cartellino. Molto probabilmente il futuro dell’olandese sarà in Premier League, magari al Manchester United che ci ha provato concretamente l’estate scorsa, anche se la sua agenzia, la SEG, parla con il Milan. Gakpo appare inarrivabile pure per i rossoneri, a meno di una cessione a cifre folli di Rafael Leao.