Calciomercato Inter, pazzo scambio a gennaio: così Marotta ‘provoca’ la Juve

Marotta ‘stuzzica’ la Juve e lo fa direttamente con un sorprendente scambio. Tutti i possibili scenari a riguardo

Non sono stati indubbiamente mesi facili quelli vissuti sia dall’Inter che dalla Juve. Entrambe le compagini infatti, a causa di qualche sconfortante risultato rimediato sin qui in stagione, si trovano un po’ a rilento in campionato…anche se resta da fare decisamente i complimenti al Napoli, protagonista fino a questo momento di una ‘cavalcata’ assoluta.

Per via di una serie di cose infatti, i nerazzurri si trovano lì ad una sola distanza dalla Juve, la quale è posizionata a sua volta al terzo posto (precisamente a -10 dai ‘partenopei’). Entrambe non hanno però reso le aspettative fino a questo momento, anche per via degli importanti innesti portati a termine in quel della scorsa estate. A prescindere da questo però, sia l’una che l’altra stanno man mano tornando ad ‘ingranare la marcia’ (proprio come testimoniato dagli ultimi risultati ottenuti). Quanto al mercato invece, potrebbe essere in arrivo una pesante ‘provocazione’ – se così la si può chiamare – da parte di Marotta; ex dirigente bianconero ed ora in forza proprio all’Inter.

Marotta ‘spiazza’ la Juve: spunta fuori l’inaspettato scambio con Cuadrado: la situazione

Per via del loro contratto in scadenza, sia Stefan de Vrij che Juan Cuadrado rischiano seriamente di dire addio alle loro rispettive città a fine stagione. Eventuale scenario, che a questo punto potrebbe rischiare di dar vita ad un sorprendente scambio ed è proprio quello che – stando a quanto riferito da ‘Calciomercatoweb.it‘ – sarebbe venuto in mente proprio a Marotta. Entrambi vantano infatti un valore che si aggira all’incirca tra i 10 e i 12 milioni di euro, ma, la cosa che potrebbe eventualmente ‘innescare’ per l’appunto il seguente scambio, è il fatto che la permanenza di Dumfries a Milano, ad oggi, è tutt’altro che assicurata. A tal proposito, a Simone Inzaghi non potrebbe far altro che piacere ricevere alla propria corte un giocatore d’esperienza per la corsia laterale di destra; anche se, l’ipotesi di vedere Cuadrado indossare la maglia dell’Inter è del tutto improbabile.