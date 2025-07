Inter, operazione a sorpresa: in prestito dal Bayern Monaco

Il mediano portoghese è stato proposto all’Inter come alternativa a Calhanoglu in caso di partenza, la preferenza resta Ederson

L’Inter non sarebbe disposta ad attendere oltre. Se non dovesse sopraggiungere la tanto vociferata offerta ufficiale dal Galatasaray entro la fine del mese di luglio, allora per Hakan Calhanoglu ogni desiderio di cambiare casacca potrebbe sfumare.

Il centrocampista turco potrebbe dunque restare a Milano con la speranza di riallacciare quanto prima i tesi rapporti con alcuni suoi compagni di squadra e rientrare all’interno delle gerarchie di Cristian Chivu, ma finché non c’è certezza la dirigenza nerazzurra continuerà a monitorare le varie opzioni sostitutive prese sinora in considerazione.

Come noto da diversi giorni ormai, la preferenza del duo Marotta-Ausilio resta ancorata su Ederson dell’Atalanta, nonostante la cifre dell’eventuale affare siano tutt’altro che irrisorie. Sfumasse il brasiliano, però, potrebbe insorgere una delle alternative secondarie.

In lista non ci sarebbe soltanto Richard Rios (vicino alla Roma, ndr), ma anche un mediano imponente messo alla porta dal Bayern Monaco in questa sessione, ai cui colori resterebbe legato fino al luglio 2028.

Palhinha in uscita dal Bayern a condizioni favorevoli, ma l’età preoccupa l’Inter

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Trecca di ‘calciomercato.it’, il Bayern Monaco si sarebbe fatto avanti sul mercato nel tentativo di trovare una rapida sistemazione a Joao Palhinha, mediano portoghese, anche attraverso una soluzione in prestito.

L’ex centrocampista del Fulham, costato ai bavaresi circa 51 milioni complessivi, ha attraversato una stagione difficile in Bundesliga a causa di infortunio e motivazioni di carattere tecnico.

Come alternativa a centrocampo per #Inter e #Milan, nei giorni scorsi è emersa anche la possibilità di valutare #Palhinha. Il #BayernMonaco può aprire ad una soluzione in prestito, anche se sta valutando diverse proposte dalla #PremierLeague per il mediano 🇵🇹 @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) July 9, 2025

La sua permanenza non convincerebbe pienamente Vincent Kompany, il quale al contrario preferirebbe lasciarlo partire affinché possa ritrovare la migliore condizione in una squadra d’alto livello prima dell’eventuale rientro.

Ai nerazzurri potrebbe effettivamente tornare comodo per via di qualità sopraffini, soprattutto in fase di copertura difensiva e gestione della linea mediana, ma il dettaglio anagrafico farebbe storcere il naso ad Oaktree. Trent’anni rappresentano infatti un limite al di là del quale si preferirebbe non andare. Anche in virtù del fatto che Ederson, opzione principale, ne ha ben quattro di meno.

#Inter – Nuovo summit con la dirigenza: #Chivu ha appena lasciato la sede nerazzurra 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 9, 2025

Su Palhinha, in ogni caso, ci sarebbe anche il Milan. Il tutto condito dalla fortissima presenza di altre realtà di Premier League che hanno potuto apprezzare la sua vivacità nel recente passato.