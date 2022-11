Niente Mondiale, Correa: “Tristezza infinita”

Il centravanti nerazzurro, fresco di infortunio, è stato tagliato fuori dalla lista dei convocati della Nazionale argentina per il Mondiale

Avevamo accennato appena ieri delle prime valutazioni fatte dal personale medico della Nazionale argentina in seguito al fastidio al ginocchio sinistro rimediato da Joaquin Correa al termine della partita amichevole pre-Mondiale giocata contro la rappresentativa degli Emirati Arabi Uniti.

A quanto pare la questione è troppo delicata per essere gestita in trasferta in Qatar, pertanto – in accordo con il commissario tecnico Scaloni – è stata presa la decisione di escludere il centravanti nerazzurro dalla lista dei convocati per la partecipazione alla tanto attesa quanto discussa competizione internazionale.

Correa asciuga le lacrime: “L’importante è rialzarsi”

Alla notizia Correa non ha perso tempo dal mostrare tutto il suo rammarico. Con una nota del tutto personale sui suoi canali social ha così scritto: “A volte la vita ti pone davanti a questo genere di cose. Provo una tristezza che non sarei in grado di spiegare nemmeno a parole. L’importante però è rialzarsi. Adesso penso al recupero e a supportare i miei compagni dall’esterno. Grazie di cuore per i messaggi di affetto e sempre forza Argentina!“