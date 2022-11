Zanetti: “Lautaro punto di riferimento, ha un grande futuro”

Le parole del vicepresidente dell’Inter sul suo connazionale alla prima presenza in un Mondiale, maturato sino a diventare fondamentale per l’ambiente nerazzurro

In un’intervista per ‘La Nacion’, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato della sua Nazionale impegnata nell’edizione 2022 del Mondiale di Qatar. A far parte della rosa c’è anche il centravanti nerazzurro Lautaro Martinez, sul quale il connazionale ha speso qualche parola di elogio.

“Spero che faccia tanti gol alla sua prima esperienza con questa maglia in un Mondiale. Con noi all’Inter ha avuto una crescita notevole, ha aggiunto tanti dettagli al suo modo di giocare. Oggi è un punto di riferimento non soltanto per il club ma anche per la Nazionale”, ha dichiarato Zanetti.

Quindi il vicepresidente nerazzurro ha aggiunto: “Non ha ancora raggiunto il suo apice, ha un grande futuro davanti a sé. Gli ho consigliato di prendere questa esperienza per divertirsi. Ha un’idea di lavoro ben precisa, questo è quello che lo influenza dal rendere positivamente in campo. Ormai sembra un veterano”.

Lautaro emblema dell’Inter, occhio alle voci sulla Premier

Che Lautaro sia diventato in poco tempo uno degli elementi più importanti dell’Inter sia sotto la gestione Conte che quella Inzaghi è fuor di dubbio. Ma qualche dubbio aleggia ancora sul suo futuro proprio con la maglia nerazzurra: su di lui si intensificano le voci di un trasferimento verso la Premier League, con il Tottenham a pressare forte per la prossima estate. Le sue intenzioni sono delle migliori, non ha voglia di andarsene: questo potrebbe essere sufficiente a far virare la dirigenza nerazzurra su altre uscite.