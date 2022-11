Skriniar: Marotta non risponde sul rinnovo del difensore

Inter, il dirigente Beppe Marotta risponde con un no comment alle domande dei giornalisti sul rinnovo del difensore

Assemblea movimentata oggi in Lega calcio, ma prima dell’inizio l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è stato subito circondato dai giornalisti che hanno chiesto se c’erano novità sul rinnovo di Milan Skriniar. Il dirigente nerazzurro si è avvalso del diritto di non rispondere con un perentorio no comment sulla situazione del difensore che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022.

Il tempo comunque stringe e dopo l’ottimismo che trapelava la scorsa settimana su una chiusura positiva della trattativa, questo silenzio da parte da parte del manager nerazzurro inizia a preoccupare i tifosi. Inoltre sarebbe una beffa perdere il difensore a zero, dopo aver rifiutato più di 60 milioni offerti dal Psg la scorsa estate, che magari allora sembravano pochi, ma vista la situazione attuale sarebbero stati più che buoni. In ogni caso si spera che entro la fine dell’anno e prima dell’inizio del calciomercato, la situazione si possa sbloccare, ma soprattutto il calciatore faccia sapere le proprie intenzioni, almeno per evitare una clamorosa beffa e riuscire comunque a non perderlo a zero.