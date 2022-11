Martinez: “Sono felice di rivedere Romelu allenarsi con i compagni”

Inter, l’allenatore del Belgio Roberto Martinez ha dato la sua opinione sulle possibilità che Lukaku giochi con il Marocco domenica

Dopo la vittoria di misura e ringraziando sia il portiere Courtois che ha parato il rigore del Canada, sia il giocatore del Nord-America Davies per averlo calciato non benissimo, il Belgio pensa alla prossima gara con il Marocco, che ha pareggiato a reti inviolate con la Croazia.

In merito alla prossima gara, l’allenatore della squadra del centro Europa Roberto Martinez, ha dato la sua opinione su Romelu Lukaku intervistato da Sporza e Rtbf ha detto: “Oggi Romelu si è allenato con il gruppo, è stata una seduta di controllo: ora vedremo come reagirà il suo fisico adesso.

Non penso che sarà pronto per iniziare la partita da titolare contro il Marocco, ma questo lo scopriremo nei prossimi due giorni (la partita è domenica, ndr). Mi sembra che si senta bene, sono felice di rivederlo allenarsi con i compagni“.

In caso di vittoria con la formazione africana, il Belgio si assicurerà un posto negli ottavi di finale con un turno di anticipo e le basterà il pareggio con la squadra dell’ex Jugoslavia, per prendersi anche il primo posto nell’ultima partita.