Onana: il suo Cameron perde con la Svizzera ma lui si consolerà così

Inter, il suo Cameron perde 1-0 contro la Svizzera nella gara di esordio del Mondiale in Qatar ma il portiere Andre Onana avrà un grande onore

Nella gara odierna il suo Camerun ha perso 1-0 contro la Svizzera, ma sul gol di Embolo il portiere Andre Onana poteva fare ben poco: un rigore in movimento dalla metà della distanza. In compenso, l’estremo difensore ha compiuto almeno due o tre ottimi interventi importanti evitando che il passivo, soprattutto nel secondo tempo, diventasse peggiore.

Nell’edizione del settimanale della Gazzetta dello Sport, Sportweek, il giocatore avrà l’onore della copertina e avrà un servizio sulla sua vita a Milano.

Il calciatore in questa intervista esclusiva ha infatti informato della sua vita nella città lombarda e delle sue aspirazioni in vista del Mondiale appena iniziato.

Queste le prime parole del calciatore che il quotidiano sportivo ha messo in anteprima sulla pagina Instagram, per presentare il pezzo che andrà sul settimanale di questo sabato riguardanti il nuovo portiere nerazzurro, ora impegnato nella manifestazione sportiva in Qatar: “Sono un po’ pazzo e non ho paura di niente”.

L’esordio della squadra africana, come dicevamo, non è andato bene e la sconfitta con la formazione elvetica, in un gruppo che comprende anche Serbia e soprattutto Brasile che si affronteranno questa sera alle 20, mette subito in salita la possibilità di arrivare agli ottavi di finale.