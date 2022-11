Firma e annuncio UFFICIALE: ora per l’Inter è finita

Accordo raggiunto tra le due parti. Il rinnovo è già stato siglato fino al prossimo 2028. Affare ormai andato ‘in frantumi’ per l’Inter

Nonostante il budget irrisorio avuto a propria disposizione nella scorsa estate, l’intera dirigenza dell’Inter è comunque riuscita a rendersi protagonista di un’ottima campagna acquisti, chiudendo di fatto in seguito per addirittura sei nuovi giocatori.

Tralasciando difatti i prestiti concordati con: Cagliari, Empoli, Lazio e Chelsea per i rispettivi giocatori – quali Bellanova, Asllani, Acerbi e Lukaku – gli stessi nerazzurri sono in seguito riusciti a raggiungere un accordo anche con Mkhitaryan e Onana (con quest’ultimo già nello scorso inverno tra l’altro). Insomma, da qui emergono fuori tutte le abilità del cosiddetto ‘savoir faire’ di Marotta e soci, anche se c’è da dire che è rimasto comunque il rammarico per non essere riusciti a chiudere per qualche altro giocatore (e no in questo caso non ci stiamo riferendo né a Bremer né tantomeno a Dybala). L’Inter infatti, anche su consiglio di ‘Big Rom’ in parte, ha già tentato nella scorsa estate di provare a convincere Trevoh Chalobah a vestire i colori nerazzurri (cosa che poi non si è più verificata). Da qui però, emerge fuori un’altra importantissima novità a proposito di questo affare.

Calciomercato Inter, il rinnovo di Chalobah è UFFICIALE: c’è l’annuncio

Dopo essere rimasto nel mirino dell’Inter per un’intera estate, il Chelsea, con questo rinnovo concordato assieme a Trevoh Chalobah fino al prossimo 2028 – con tanto di opzione per un’ulteriore anno tra l’altro – ha sostanzialmente messo fine ad ogni voce di mercato sul giocatore. Il centrale inglese infatti, piaceva ed anche parecchio all’intera dirigenza dell’Inter, sia in ottica della scorsa estate che di quella che verrà (visto che si trovava in scadenza di contratto). Questa cosa però, come ormai comprensibile, complica e non poco – per non dire definitivamente – i piani dei nerazzurri.