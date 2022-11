Icardi con scambio e soldi: ritorno a Milano in estate

Quando c’è di mezzo Mauro Icardi le discussioni sono sempre aperte. Un calciatore mai banale ed ora a caccia della sua dimensione che potrebbe anche finire al centro di un maxi intrigo milanese

Mauro Icardi sin dai tempi della Sampdoria ha sempre trovato il modo di far parlare di se, dentro e fuori dal campo. All’Inter l’argentino ha vissuto il suo periodo di massimo splendore a suon di gol, tanti, ed anche particolarmente pesanti in alcuni big match. I saluti col popolo nerazzurro non sono stati poi dei migliori in coda ad un’annata finita anche dopo aver perso la fascia da capitano. Le polemiche intorno al suo nome quindi non si sono mai placate, con le strade che si sono divise. L’Inter trovò un grande centravanti come Lukaku, mentre Icardi ha vissuto annate da dimenticare al Paris Saint Germain.

Dopo la prima stagione discreta la situazione parigina dell’argentino è andata via via complicandosi fino all’esclusione e poi l’addio della scorsa estate in direzione Turchia, con la nuova vita al Galatasaray dove cerca riscatto.

Calciomercato Inter, Kalulu nel mirino del PSG: lo scambio suggestivo con Icardi al Milan

Il futuro di Icardi resta però nebuloso e da andare ad esplorare vista la situazione contrattuale aperta col Paris. Intanto sembra tornato vagamente il sereno con Wanda Nara dopo la partenza insieme per le Maldive. A fine stagione anche lei potrebbe spingere per un ritorno a Milano città dove comunque l’attaccante argentino si è trovato benissimo, al netto della chiusura con l’Inter.

Non va esclusa però stavolta la sponda rossonera. Perso Skriniar, il PSG potrebbe andare forte su Kalulu del Milan con una eventuale proposta da 30-35 milioni di euro più Icardi, valutato sui 18. Gli ostacoli sono rappresentati dalla volontà dello stesso Maurito e dal super ingaggio.