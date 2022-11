TV PLAY | “Piace alla Juve”: mossa anti-Inter da 60 milioni

L’esterno olandese è tra i protagonisti indiscussi di questa prima fase del Campionato del Mondo di Qatar, si riducono le chance di mercato per l’Inter

Una bordata mancina da fuori area imparabile, terminata di poco sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere Galindez, giunta al sesto minuto di gioco. L’unico effettivo tiro in porta della Nazionale olandese nel corso di una partita sofferta contro l’Ecuador. Tutti i riflettori si spostano, ancora una volta, sulle giocate di Cody Gakpo.

L’esterno classe ’99 si sta mettendo in mostra come nessun altro in questa prima fase del Campionato del Mondo di Qatar 2022. Fortunata la dirigenza dell’Ajax a detenere il cartellino di un calciatore così fortemente in ascesa. Adesso la sua valutazione sta schizzando alle stelle per ovvie ragioni: se fino a poche settimane fa si parlava di 45 milioni, oggi non ci si discosta molto dai 50 milioni. E nessuno può garantire che il prezzo resti lo stesso fino alla fine della competizione. Ci sono squadre, in giro per l’Europa, che lo stanno seguendo con molta attenzione. Anche l’Inter, come raccontato in precedenza da ‘interlive‘. Ma per i nerazzurri la strada si fa molto complicata.

Calciomercato, Juventus forte su Gakpo: l’Inter perde terreno

Nel corso del consueto appuntamento in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’, per conto di ‘calciomercato.it‘, è intervenuto l’agente Gabriele La Manna per trattare proprio dell’interesse smodato da parte della Juventus nei confronti del talento Gakpo. “Lui è esattamente il giovane su cui puntare, è tra i più interessanti dell’intero panorama. Negli ambienti si vocifera che i bianconeri avessero mostrato un filo di interesse, ma penso che si tratti di qualcosa oltre il semplice interesse. Può spaziare lungo tutto l’arco offensivo, sa muoversi in profondità e tra le linee: sa giocare”, ha dichiarato La Manna.

Prossimamente, dunque, potrebbe giungere a corte di Massimiliano Allegri un calciatore desiderato e con un potenziale enorme. Esattamente quel che serve alla Juventus di oggi per fare il salto di qualità finora mancato da Di Maria. Il prezzo per raggiungerlo? Non meno di 60 milioni di euro.