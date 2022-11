All’Inter con lo sconto ma irrompe il Milan: lo blocca a zero

Sono diversi i calciatori che in questo momento stuzzicano l’Inter e dal Valencia oltre a Vazquez e Musah ce n’è almeno un altro. Si tratta di un difensore sul quale però potrebbe inserirsi anche il Milan

L’Inter si guarda intorno in vista del calciomercato di gennaio, con particolare attenzione a ciò che potrà accadere tra difesa e soprattutto fascia sinistra qualora dovesse partire Gosens. In questo caso tra i preferiti c’è Vazquez del Valencia, terza scelta a sinistra di Gattuso e nel mirino della dirigenza meneghina che osserva dalla stessa squadra anche lo statunitense Musah.

Dallo stesso Valencia c’è inoltre un terzo calciatore che piace alla truppa di Simone Inzaghi. Si tratta di Mouctar Diakhaby, centrale francese classe 1996 in scadenza di contratto il prossimo giugno, e già in passato accostato alla Serie A. Dieci presenze d anche due gol fin qui in Liga per il difensore di Gattuso che fa gola anche per gennaio.

Calciomercato Inter, Diakhaby centrale tra gennaio e giugno ma occhio al Milan

Dalla Spagna evidenziano come l’Inter possa anche essere disposta a mettere sul piatto 6 milioni di euro per Diakhaby già a gennaio, per anticiparne l’arrivo. Il ragazzo non è indispensabile per Gattuso ma potrebbe presto aumentare la concorrenza per l’Inter sul francese che piacerebbe anche ai rivali cittadini del Milan.

La società rossonera infatti potrebbe inserirsi bloccandolo in anticipo per poi prenderlo a costo zero a fine stagione, quando si sarà anche esaurito l’attuale accordo in essere con il Valencia. A giugno 2023 il rapporto tra i valenciani e Diakhaby finirà in maniera automatica senza un rinnovo che ad oggi non è in programma. In questo contesto il Milan potrebbe provare a dire la sua.