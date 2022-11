TV PLAY | Argentina a rilento: “Così deve giocare Lautaro”

L’intervento del giornalista Bucciantini sulle prestazioni della Nazionale argentina in questo Campionato del Mondo di Qatar, poi il suggerimento su Lautaro

Intervenuto nella diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it‘, il giornalista Marco Bucciantini ha espresso il proprio parere sulle due uscite nella primissima fase a gironi di questo Campionato del Mondo di Qatar 2022 da parte della Nazionale argentina di Scaloni.

“È una squadra che ha bisogno di tempo prima di infiammarsi, ecco perché procede lentamente. Le partite sono lunghe e l’ultima sono riusciti a vincerla anche grazie ai cambi. Adesso hanno la qualificazione in pugno e possono giocare con maggiore libertà. Non stiamo parlando di una squadra arrivata al Mondiale per caso, ma quella che ha vinto l’ultima edizione di Copa America e che veniva da 36 partite senza sconfitte. C’erano tante certezze e soltanto l’Arabia Saudita è riuscita a toglierle. Ma è adesso che inizia la vera competizione per l’Argentina, come per tutte le altre big che non sono riuscite ad imporsi”, ha dichiarato Bucciantini.

Lautaro non incide, servono nuove soluzioni tattiche

Quindi ha aggiunto un dettaglio importante sul tipo di impiego di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter sotto i riflettori per non aver mai inciso davvero sinora: “Credo che il commissario tecnico debba iniziare a pensare a scelte tecniche diverse. Magari può pensare di far giocare Lautaro accanto ad Alvarez. Questa mi sembra molto un’Argentina a caccia di compromessi”.