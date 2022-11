Onana lascia subito il Qatar: ecco cosa è successo

Duro scontro tra Onana e il Ct Song. A pagarne le conseguenze è il Camerun, momentaneamente in parità contro la Serbia

Ha fatto discutere ed anche parecchio l’esclusione di André Onana ad un’ora dall’inizio del match tra Camerun e Serbia. L’estremo difensore camerunense difatti, è finito col recarsi direttamente in tribuna e come se tutto questo non fosse già abbastanza, lo stesso Onana rischia ora di lasciare definitivamente il Qatar, restando così lontano dalla sua nazionale.

Non è iniziato al meglio il Mondiale del Camerun. La squadra guidata dal Ct Rigobert Song ha infatti esordito nella massima competizione mondiale con una sconfitta rimediata nello scorso giovedì contro la Svizzera per 1-0. Da lì, proprio nella giornata di oggi, Choupo-Moting e compagni se la sono subito vista contro la temibile Serbia di Dragan Stojkovic (momentaneamente in parità coi camerunensi per 3-3). Ad aver però fatto surriscaldare subito gli animi della nazionale africana – per dipiù a poco più di un’ora dall’inizio del match – è stato un importante battibecco avuto tra André Onana e il Ct Song.

Onana e il Camerun mai così distanti: il suo Mondiale è ora a rischio. Ecco cos’è realmente accaduto

Inizialmente non si era ben capito cosa fosse accaduto, ma, a distanza di poche ore, è emerso fuori il perché della lite tra Onana e Song. Il Ct della nazionale camerunense ha infatti chiesto al proprio estremo difensore una interpretazione un po’ più tradizionale del ruolo. A causa poi delle forti divergenze tra i due, lo stesso Song ha da lì così deciso di ‘spedire’ il classe ’96 direttamente in tribuna. Diventa ora sempre più a rischio la permanenza di Onana in Qatar.

Eto’o ha cercato di mediare tra Song e #Onana – differenze di vedute sull’interpretazione del ruolo – ma non ci sono i margini. Il portiere dovrebbe salutare a breve il Qatar. @interliveit — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) November 28, 2022