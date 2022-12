Brozovic-Calhanoglu, ecco la sorpresa tattica di Inzaghi

Inzaghi ha già il pianto anti Napoli. Ecco la mossa a sorpresa in vista del ritorno in campo a gennaio. Tutto quello che c’è da saperne a riguardo

In attesa che il Mondiale termini del tutto, ed i campionati prendano nuovamente il via, l’Inter di Simone Inzaghi, così come tante altre società, si appresta a dare da punto e accapo il là alla propria preparazione invernale.

A tal proposito infatti, sarà solamente nella prossima domenica che i nerazzurri faranno definitivamente meta in quel di Malta, in modo tale da poter scaldare nuovamente i motori in vista della ripartenza di Serie A (con data d’inizio prevista nel prossimo 4 gennaio). Sarà non a caso tra un mese esatto che la squadra di Inzaghi sfiderà per la prima volta in stagione l’ostico Napoli di Luciano Spalletti (momentaneamente posizionato al primo posto a +11 sui nerazzurri). I ‘partenopei’ infatti, perlomeno in quest’annata, si stanno rendendo protagonisti di una cavalcata assoluta, al punto che sono persino riusciti a passare da primi il proprio girone di Champions, scontrandosi tra l’altro con squadre del calibro di Ajax e Liverpool. Tralasciando questo aspetto però, la ‘Beneamata’ è consapevole a tutti gli effetti di ciò che gli attende ed è proprio per questo che Inzaghi ha già pensato alle eventuali mosse da poter attuare contro il Napoli. Ecco da qui spiegato il piano del tecnico piacentino.

Verso Inter-Napoli, Inzaghi ha già le idee chiare: pronto il binomio Calhanoglu-Brozovic

“Lesione muscolare avvertita alla coscia”: erano state queste le parole che avevano costretto Marcelo Brozovic a restare lontano dal campo per circa un mese di tempo, venendo da lì meno a qualche impegno col proprio club. Nonostante questo, a distanza di quattro settimane e mezzo, il centrocampista croato ha in seguito risposto presente, subentrando non soltanto nella gara contro la Juventus, bensì anche in quella contro il Bologna (a cui hanno poi fatto seguito gli ultimi 10 minuti contro l’Atalanta). Una volta giunti a questo punto inoltre, il ‘maestro di cerimonie’ si prepara ora al suo rientro in campo dal 1′ assieme all’Inter, atteso proprio contro la squadra di Luciano Spalletti. Stando infatti a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ in queste ultime ore, Simone Inzaghi non ha alcun dubbio, al punto che ha già pensato di schierare insieme sia Brozovic che Calhanoglu durante Inter-Napoli (in modo tale da avere il doppio play). Così facendo insomma, il tecnico piacentino spera di riuscire ad ottenere i risultati sperati, ossia quello di vedere i due interscambiarsi: e dunque, nel mentre uno si abbassa, l’altro attacca la profondità o, in via alternativa, si piazza in verticale pur di ricevere palla sulla trequarti e creare poi superiorità.