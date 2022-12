Mendes chiude: 100 milioni per il doppio colpo dall’Inter

Il potente agente al lavoro per trovare una squadra a Cristiano Ronaldo ma anche a un altro calciatore portoghese ora al Mondiale in Qatar

È l’ora di Jorge Mendes. Il potente agente portoghese è al lavoro in vista del calciomercato di gennaio, con priorità al calciatore più illustre della sua agenzia: Cristiano Ronaldo. A proposito dell’ex Juve, ufficialmente senza squadra da un paio di settimane, si parla sempre con insistenza della mega offerta dei sauditi dell’Al-Nassr: 500 milioni di euro per i prossimi due anni e mezzo.

Da un lusitano a un altro, Mendes deve poi trovare una nuova sistemazione a Joao Felix compagno dello stesso CR7 nel Portogallo di Fernando Santos qualificatosi agli ottavi del Mondiale in Qatar. In Nazionale il classe ’99 sta ritrovando se stesso, dimenticando l’esperienza all’AtleticoMadrid diventata pressoché un incubo complice anche il rapporto precario col ‘Cholo’ Simeone. Avventura a cui intende porre fine nella finestra ‘di riparazione’, in questo senso ci sarebbe già l’approvazione dei ‘Colchoneros’ che per lui hanno investito quasi 130 milioni di euro, la cifra al tempo della clausola risolutiva. L’operazione è stata un flop sul piano sportivo, di conseguenza un disastro sotto l’aspetto economico.

L’Atletico ha dato mandato Mendes di cedere Felix subito, ‘missione’ che il Mondiale può agevolare a patto che entrino in gioco le big inglese. Almeno un paio, in modo da strappare una cifra significativa alla cessione dell’ex Benfica. Stando a indiscrezioni gli spagnoli punterebbero ad incassare un centinaio di milioni, nel caso anche tra un prestito oneroso e un obbligo di acquisto. Manchester United, Chelsea e Newcastle, ma occhio anche al Bayern Monaco, questi i potenziali acquirenti del 23enne di Viseu. Secondo alcune fonti i bavaresi hanno provato a prenderlo l’estate passata, ricevendo però un due di picche dal presidente Cerezo.

Calciomercato Inter, Joao Felix per 100 milioni e l’Atletico si prende due big nerazzurri

Con 100 milioni in cascina, l’Atletico potrebbe tra gennaio e l’estate regalare a Simeone o chi per lui un paio di colpi di primissimo livello. La vittima dei ‘Colchoneros’ rischia di essere l’Inter, dove militano due calciatori molto graditi all’allenatore argentino. Parliamo di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, che insieme – manco a farlo apposta – costerebbero proprio 100 milioni, cioè il potenziale incasso derivante dalla cessione di Felix. Il piano d’assalto l’Atletico potrebbe comunque metterlo in attacco a giugno o nel corso del prossimo mercato estivo.