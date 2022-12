Idea con la regia di Sampaoli: scambio con Correa

Joaquin Correa è tra i calciatori dell’Inter più chiacchierati in ottica futura. Mai troppo convincente in nerazzurro, l’argentino ex Sampdoria potrebbe anche fare ritorno in Spagna. Il richiamo di Sampaoli

Poteva essere anche il suo Mondiale ma alla fine i soliti problemi fisici lo hanno costretto a rinunciare al sogno essere parte della spedizione dell’Argentina in Qatar. Il riferimento è chiaro a Joaquin Correa, attaccante albiceleste dell’Inter che era stato inizialmente inserito nell’elenco dei 26 di Scaloni salvo dover dare forfait all’ultimo secondo facendo mestamente ritorno a casa per infortunio. Il problema fisico lo ha costretto ancora una volta a fermarsi in piena continuità da questo punto di vista, con quanto accaduto nell’ultimo anno e mezzo con l’Inter.

Rendimento troppo altalenante, tanti acciacchi e poca incisività sul mondo nerazzurro per Correa che è arrivato a questa sosta con appena 3 reti totali ed un apporto importante solamente a sprazzi.

Calciomercato Inter, scambio tutto argentino: Correa idea al Siviglia con Sampaoli

L’alto investimento fatto dall’Inter per strapparlo alla Lazio non è stato di fatto ancora ripagato a dovere e le chance per Correa iniziano ad esaurisi. Le voci su un futuro lontano da Milano si inseguono e con le giuste condizioni non vanno esclusi colpi di scena addirittura a gennaio, fermo restando che sarebbe molto più auspicabile un addio a giugno.

Da Siviglia, dove è arrivato da qualche settimana il connazionale Jorge Sampaoli per provare a risollevare una situazione difficile, potrebbero provare a mettere in tavola uno scambio tutto argentino con Acuna, laterale mancino albiceleste che per caratteristiche potrebbe anche far comodo ad Inzaghi. Correa è già stato a Siviglia ed è anche molto stimato dallo stesso Sampaoli anche se va ricordato che l’Inter ha investito molto sul calciatore ex Lazio.