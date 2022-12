Prass, ‘sogno’ Inter | ESCLUSIVO l’agente: “Sono arrivate delle offerte”

Max Hagmayr è anche il rappresentante di Valentino Lazaro, esterno austriaco di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Torino

Interlive.it ha intervistato in esclusiva Max Hagmayr, l’agente di Alexander Prass che sogna di giocare in Serie A, con la maglia dell’Inter.

Come giudica la stagione di Prass e dello Sturm Graz sin qui?

“Prass ha incominciato il proprio percorso calcistico assieme al Salisburgo, club con cui ha trascorso 12 lunghi anni. Sa bene come pressare e conosce al meglio le caratteristiche del campionato in cui milita attualmente. Finora ha disputato un’ottima stagione, ma è altrettanto chiaro al tempo stesso che ha ancora modo di crescere ed imparare”.

Qualche squadra si è già fatta avanti per Prass?

“Posso solamente dire che diverse squadre provenienti da Italia, Inghilterra e Germania mi hanno già chiesto di lui. Valuteremo al meglio insieme”.

Vede il futuro di Prass lontano dallo Sturm Graz?

“Come ho già anticipato, Prass sta facendo vedere buone cose. Al momento gioca assieme allo Sturm Graz ed è concentrato unicamente su questo. Il futuro è ancora aperto”.

Lei è anche l’agente di Lazaro: il suo futuro sarà al Torino (che vanta un diritto di riscatto, ndr)?

“Lazaro sta facendo un buon lavoro al Torino, al punto che si sta già concentrando al meglio per le prossime partite. Decideremo in futuro quale sarà la cosa giusta da fare”.

Prass ‘sogna’ l’Inter: il focus sull’austriaco

Reduce dall’aver raccolto sin qui 1 rete e addirittura 7 assist in stagione, Alexander Prass si sta rendendo protagonista di buone cose assieme allo Sturm Graz, club in cui milita attualmente. Da qui, seppure il giocatore abbia un contratto che lo vede legato alla sua attuale società sino al prossimo 2025, ecco che sono incominciati a spuntare già i primi rumors di mercato. Già ‘paragonato’ a Kolarov nel recente passato, il classe ’01 ambisce a giocare nell’Inter o comunque in Serie A. Il suo agente, però, è stato chiaro: per il futuro c’è tempo e si deciderà perciò senza alcuna fretta, valutando al meglio tutte le eventuali ipotesi, per poi decidere quella migliore. Nel mentre, è cosa buona e giusta specificare che il giocatore ha un valore che si aggira attorno ai 5 milioni di euro, cifra indubbiamente alla portata dell’Inter e che potrebbe permettere perciò sia a Marotta che ad Ausilio di portare a termine questa eventuale operazione.