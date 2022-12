‘Bomba’ Joao Felix: arriva subito, ecco le cifre

Club e agente già al lavoro per limare il tutto. Joao Felix si allontana ora sempre più dall’Atletico. Tutti i possibili scenari in vista di giugno ma non solo

Dopo essere letteralmente esploso tra le fila del Benfica, Joao Felix è così riuscito a suon di gol e assist ad attirare il forte interesse di numerosi club europei già negli scorsi anni. E’ stato infatti grazie alle sue circa 35 reti che il talento portoghese ha sostanzialmente stregato l’Atletico Madrid, club che l’ha tesserato in un niente nell’ormai lontana estate del 2019.

E’ vero: i ‘Colchoneros’ l’hanno immediatamente voluto accanto a sé, anche se resta da dover dire inoltre che il rapporto tra il classe ’99 ed il tecnico Simeone non è mai sbocciato del tutto. Lo stesso Joao Felix infatti, si è trovato più e più volte nel corso di quest’annata – ma non solo – a dover subentrare nella ripresa. A testimonianza di ciò infatti, restano solamente 510 i minuti giocati in campionato – con soli 3 gol e 3 assist all’attivo – nel corso di quest’annata. Nonostante questo però, il giovane talento portoghese continua a mantenere ugualmente un’importantissima valutazione – attorno ai 50 milioni di euro tra l’altro – che ne fanno di lui uno dei giocatori più ambiti nell’intero panorama europeo, al punto che su di lui ci sono già diversi club esteri.

Joao Felix si allontana sempre più dall’Atletico: su di lui c’è anche l’Inter. La situazione

Tra i club che restano affacciati continuamente alla finestra dell’Atletico per Joao Felix, c’è anche l’Inter. I nerazzurri infatti, già nel recente passato avevano incominciato a sondare il terreno per il giocatore, al punto che lo stesso classe ’99 continua ad essere proiettato tutt’ora in orbita Inter. Una volta giunti a questo punto dunque, restano diversi i rumors di mercato che vedono ormai lo stesso Joao Felix lontanissimo dall‘Atletico Madrid, al punto che su di lui ci sarebbe già il Barcellona, club pronto a fare follie per lui.

Calciomercato Inter, il Barcellona fa sul serio per Joao Felix: c:è già la carta Griezmann pronta

Stando infatti a quanto riferito da parte di ‘Elgoldigital.com’ in queste ultime ore, il Barcellona vuole ora come ora chiudere a tutti gli effetti per Joao Felix. E’ vero, il giocatore continua ad essere accostato tutt’ora all’Inter – coi nerazzurri che sono ancora alla ricerca di un nuovo attaccante – ma come se tutto questo non bastasse, a discapito di Marotta e soci, c’è già il duo Laporta–Mendes a colloquio, con l’agente del calciatore – lo stesso di Cristiano Ronaldo per intenderci – che è già al lavoro per cercare una nuova sistemazione al suo assistito. Da qui poi, ciò che emerge inoltre, è il fatto stesso che il presidente dei ‘blaugrana’ – nonché Joan Laporta – vorrebbe provare a chiudere l’operazione tramite il prestito con diritto di riscatto (fissato attorno ai 50 milioni di euro).

Il tutto però, sfruttando a proprio favore la carta Griezmann, che ricordiamo, resta tutt’ora in forza all’Atletico, ma pur sempre di proprietà del Barcellona. Qualora infatti, il francese dovesse superare il 50% delle apparizioni complessive assieme ai ‘Colchoneros’ per più di mezz’ora – escludendo il recupero – scatterebbe a quel punto l’obbligo di riscatto a favore di Simeone e tutto il resto del suo staff tecnico.