Inzaghi incrocia le dita: doppio ‘colpo’ Inter a gennaio

Ad Appiano Gentile sperano che il mercato di gennaio possa portare a Inzaghi almeno un doppio colpo

La particolare situazione economica dell’Inter non permetterà a Marotta e Ausilio di muoversi liberamente durante il mercato di riparazione.

Gli esperti di mercato già parlano di un gennaio privo sussulti per l’Inter. Alla società mancano i soldi e dunque Zhang avrebbe avallato movimenti in entrara solo in caso di uscite soddisfacenti. Ciononostante Simone Inzaghi spera ancora che l’Inter possa uscire rinforzata con un doppio colpo.

Nei mesi scorsi si è parlato molto di alcuni giocatori che potrebbero lasciare l’Inter già a gennaio. Tra questi si è fatto spesso il nome di Robin Gosens. Il tedesco, messo in ombra da un ottimo Dimarco, sembra sempre più indietro nelle gerarchie sulla corsia mancina. Deluso dalla mancata convocazione al Mondiale e spaventato dalla prospettiva di non poter trovare maggiore impiego nei prossimi mesi, Gosens sembrava il candidato più probabile per la cessione.

L’ex atalantino gode infatti di numerosi estimatori. In patria è seguito dal Bayer Leverkusen. Ma piace anche al Valencia. E per questo si era parlato anche di un possibile scambio con il giovane Jesus Vazquez.

Il vero doppio colpo di mercato dell’Inter

In uscita dovevano esserci anche Gagliardini e Correa. Il primo, però, ha fatto intendere di voler arrivare in scadenza e volersi cercare con calma una squadra in estate.

Correa, invece, non ha praticamente offerte. Marotta sperava che il Mondiale potesse essere per lui una vetrina, ma il Tucu si è infortunato subito, tornando a casa con la fama di giocatore di cristallo.

E dunque chi comprare se non si può vendere nessuno? Inzaghi ha in mente un doppio colpo per l’Inter. E uno di questi colpi è proprio uno dei candidati all’addio. Il mister interista vorrebbe che Gosens restasse per poter esprimere veramente il suo valore. La preparazione a Malta è andata bene per il numero 8. E Inzaghi crede che il centrocampista possa dare il suo contributo alla squadra.

Il secondo affare per l’Inter si chiama Romelu Lukaku. L’attaccante belga, reduce della delusione del Mondiale, non può dirsi pienamente recuperato. Ma ha un mese di tempo e tre amichevoli da giocare per rimettersi in forma e dimostrare che l’Inter ha bisogno di lui.

Dunque i fatti sono questi: di necessità bisogna far virtù. La coppia formata da Gosens e Lukaku può essere l’unico vero doppio colpo per l’Inter a gennaio.

Sui nuovi ingressi, l’unica possibilità novità è il nome del giovane Fabbian che sta giocando in prestito con la Reggina. E si dice che Inzaghi potrebbe rivolerlo a Milano con sei mesi di anticipo.