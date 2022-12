Incrocio tra portieri, Onana e non solo: addio Inter per il posto fisso

L’Inter lo scorso anno si assicurò il proprio futuro tra i pali andando ad anticipare la concorrenza su Andrè Onana, portiere camerunense arrivato a parametro zero dopo l’esperienza all’Ajax. Un estremo difensore di grande valore che dopo una normale fase di adattamento ha anche rubato il posto ad Handanovic. Lo stesso Onana era stato accostato allo United che andrà su un altro calciatore

La porta dell’Inter ha visto definire in modo netto e preciso le gerarchie solo dopo un paio di mesi di stagione con l’avvicendamento tra Samir Handanovic e Andrè Onana. Il portiere del Camerun, che è andato via in anticipo dal percorso Mondiale dei suoi non senza polemiche, è stato bravo a farsi trovare subito pronto da Inzaghi.

Onana era arrivato a parametro zero dall’Ajax per andare a ringiovanire i pali dell’Inter, affidati ormai da anni a Samir Handanovic, che era partito titolare anche questa stagione. Inzaghi pian piano, anche grazie alle prove incoraggianti in coppa del camerunense, ha provveduto a sovvertire le gerarchie favorendo il più giovane nuovo arrivato che ha convinto da più parti. Male al Mondiale vista l’esclusione anticipata dalla nazionale ma ora il focus è solo sul futuro all’Inter, mentre il mercato rischia di mischiare le carte.

Calciomercato Inter, anticipo secco a gennaio per Sommer: lo United cambia in porta

Dal punto di vista del calciomercato per Onana si era parlato anche di un’ipotesi Manchester United a fine stagione ovviamente considerata la stima nei suoi confronti di ten Hag suo allenatore all’Ajax e grande estimatore.

Il valzer dei portieri a partire dai ‘Red Devils’ è solo questione di tempo visto la fine del ciclo di David De Gea dalle parti di Old Trafford. Non c’è però solo Onana accostato al Manchester United, che potrebbe andare in maniera decisa e definitiva su un’altra scelta. A tal proposito, alcune voci si fanno sempre più insistenti sulla volontà della compagine britannica di chiudere per Yann Sommer, estremo difensore svizzero del Borussia Moenchengladbach, il tutto magari già a gennaio con quindi mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Sommer accostato anche all’Inter in passato, potrebbe quindi scegliere Old Trafford, anche perchè è quasi impossibile pensare che possa venire a Milano per fare il secondo di Onana. Allo United l’elvetico per il dopo De Gea avrebbe invece il posto fisso o quasi. Intanto l’Inter dal canto suo si coccola Onana e lo aspetta.