Conte all’assalto: blitz Mondiale, l’Inter è spacciata

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza il tentativo del Tottenham di mettere le mani su uno dei grandi protagonisti di Qatar 2022

I Mondiali si sa sono un’ottima vetrina che permettono ai calciatori o di farsi notare per la prima volta al grande pubblico o di confermare ulteriormente il proprio valore.

Questa seconda ipotesi è perfetta per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, grande sorpresa dell’evento che si sta svolgendo in Qatar insieme al suo Marocco che sfiderà la Francia in semifinale.

Naturalmente le sue ‘performance’ sono state notate dalle big europee, che hanno tutte le intenzioni di sondare il terreno con la Fiorentina per cercare di prenderlo. E’ il caso del Tottenham di Antonio Conte, che ha inserito il giocatore nella lista della spesa del direttore sportivo Fabio Paratici. Il fatto che il tecnico voglia fare molto seriamente il mercato di riparazione, potrebbe anche significare, nonostante le voci, che non abbia alcuna intenzione di ritornare in Italia ma che invece voglia cercare di portare gli ‘Spurs’ a conquistare qualche trofeo, sia in questa che nelle stagioni a venire.

In ogni caso, sono tanti i giocatori della Nazionale marocchina che stanno facendo faville durante il torneo in terra araba.

Dal portiere para tutto Yassine Bounou, ai due difensori centrali fino agli esterni Sofiane Boufal e soprattutto Hakim Ziyech che nel Chelsea non è riuscito a mettersi troppo in mostra. Senza dimenticare Achraf Hakimi, che però appare abbastanza irraggiungibile visto che difficilmente il Psg lo cederebbe.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Amrabat: l’ostacolo è (anche) Conte

Un pensierino al centrocampista viola lo avrebbe fatto anche l’Inter, dalle voci che arrivano dalla Francia, coi nerazzurri che già lo seguiva ai tempi del Verona ma poi è finito a vestire la maglia della squadra toscana. Naturalmente non sono solo Tottenham e Inter, a interessarsi al calciatore ci sarebbe pure la Juventus, per l’ennesimo derby d’Italia di mercato, ma soprattutto il Liverpool di Klopp, che sta rischiando di perdere Naby Keita a fine stagione e sta cercando di trovare un valido sostituto.

In ogni caso, il Tottenham sembra la squadra più determinata, tra l’altro aveva già provato a prendere il centrocampista nel gennaio del 2022, ma poi finì per scegliere Bentancur. Le indiscrezioni che giungono da Oltremanica danno quasi per scontato l’approdo del centrocampista alla corte di Antonio Conte, che ne ha fatto una richiesta abbastanza esplicita.

Quelli che comunque sono i più soddisfatti di questa situazione, sono i proprietari dei cartellini dei calciatori della Nazionale africana che si stanno fregando le mani in vista degli ottimi affari e delle plusvalenze ‘vere’ che potrebbero fare con i loro gioielli, qualora decidessero di cederli al miglior offerente.