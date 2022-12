Cinquanta milioni: la Juve vende Vlahovic e anticipa l’Inter

La Juve stupisce tutti per anticipare l’Inter sul mercato: la società bianconera vende Dusan Vlahovic per poter investire 50 milioni su una nuova stella del calcio

Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbero dirsi presto addio. Di fronte all’occasione di un acquisto di prospertiva, la Vecchia Signora si sta preparando a rivoluzionare il proprio attacco.

Dunque la Juve vende Dusan Vlahovic? Per il serbo non sono giorni molto sereni. E non lo sono nemmeno per la Juventus. Il club bianconero, però, non sembra del tutto assorbito dalla questione legale in corso. Pur essendo impegnata a difendersi dalle accuse della Procura nell’Inchiesta Prisma, la Juve guarda anche al mercato.

Ciononostante è tacito che le questioni legali potrebbero portare a gravissime conseguenze tanto per l’intera società quanto per i membri della squadra. Molti calciatori sembrano infatti insofferenti. Fra tutti, si dice che Dusan Vlahovic sia il più deluso da sé stesso e dalla situazione contingente. Forse intuisce che la sua squadra è pronta a sacrificarlo, insoddisfatta dal suo rendimento.

Da un po’ di tempo, nei radar della Juve è entrato il canadese Jonathan David. Un calciatore che piace tanto anche all’Inter, ma su cui i bianconeri sembrano voler investire con maggiore forza e convinzione. Il prezzo dell’affare si aggira intorno ai 50 milioni.

E se la Juve vende Vlahovic, può quindi anticipare e dunque beffare senza affanno l’Inter, che in questo momento manca di liquidità.

La Juve vende Vlahovic?

Dusan Vlahovic è arrivato meno di un anno fa per più di 80 milioni di euro dalla Fiorentina. Tuttavia ha deluso le aspettative, soprattutto negli ultimi mesi. Il ragazzo è stato di sicuro sfortunato. Ha dovuto affrontare tanti infortuni, con un’antipatica pubalgia tornata più volte a rallentare il suo recupero. Massimiliano Allegri sperava di poter contare sui suoi goal, ma di fatto non è riuscito a sfruttarlo da inizio campionato.

Dunque la Juventus potrebbe cedere il serbo già quest’estate. Basterebbero una sessantina di milioni. Vlahovic, dopotutto, ha parecchi estimatori in Premier League e piace molto anche al Bayern Monaco. È dunque probabille che il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia.

I vertici della Juve, non a caso, stanno già sondando il terreno per l’eventuale sostituzione del centravanti ventiduenne. Si cerca un altro giovane di livello. Un campione su cui costruire la Juve del futuro.

La Juventus punta su David

La stagione 2023/24 dovrà essere, comunque finisca l’inchiesta, quella del rilancio. Elkann vuole che la squadra sia svecchiata e rinvigorita. E il nome giusto per sostituire Vlahovic sembra quello di Jonathan David, nazionale canadese di grandissimo spessore e talento. È un giovanissimo, coetaneo dell’ex Fiorentina, e nell’ultima stagione è stato un grande protagonista del Lille.

David è esploso calcisticamente nell’Ottawa ISC e poi Gent. Nato a Brooklyn nel 2022, il nazionale canadese ha già segnato dieci goal e fornito quattro assist in sole diciassette presenze con il club francese.

Il Lille, in realtà, vorrebbe trattenerlo, ma di fronte a un’offerta di 50 milioni potrebbe cedere. La Juventus ha un piano chiaro. Vuole o, meglio, può spendere intorno ai 45-50 milioni.

Una cifra che difficilmente potrà essere rifiutata dal club francese. David, come anticipato, piaceva anche all’Inter, e fino qualche mese fa sembrava un profilo abbordabile. Il ragazzo è però esploso e il suo valore è schizzato in alto. È un calciatore dall’ottima tecnica, bravo a far goal e versatile. Pur essendo un trequartista puro, gioca bene da punta e può svariare su tutto il fronte offensivo.