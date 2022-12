Nuovo infortunio, Inter spacciata: va subito al Milan

Maldini e Massara danno il ben servito a Marotta e i suoi. Si riducono ora a zero le possibilità di poterlo vedere all’Inter. Ecco cosa sta accadendo

Con il Mondiale che è oramai giunto al termine, sia la Serie A che tutto il resto degli altri campionati europei di rilievo si apprestano a ripartire nuovamente da punto e accapo. Sarà infatti solamente nel prossimo 4 gennaio che l’Inter tornerà a mettere piede in campo…E lo farà direttamente contro il Napoli, ad oggi ancora al comando della classifica generale.

Sta letteralmente viaggiando a gonfie vele la squadra di Luciano Spalletti, al punto stesso che i ‘partenopei’ sono riusciti sin qui nell’intento di raccogliere una sola ed unica sconfitta in stagione. A testimonianza di ciò infatti, il Napoli ne è uscito vinto solamente nell’ultimo confronto di Champions League contro il Liverpool di Klopp, in un match apparentemente inutile ai fini della classifica (con Di Lorenzo e compagni che erano praticamente già qualificati). Ma ora soffermiamoci un attimo sull’Inter.

I nerazzurri infatti, oltre ad essere a caccia di nuovi ed ottimi risultati, hanno ora il dovere e l’obbligo di provare a mettere a segno qualche altro colpo di mercato in vista dei prossimi mesi. Non basta pensare solamente all’attacco e alla difesa, bensì anche ad un altro degno sostituto di Onana. In passato si erano non a caso fatti i nomi sia di Sommer che di Bayindir, ma non solo: c’era infatti anche quello di Marco Sportiello nella lista di Marotta e soci…Anche se ora le ottime premesse iniziali sembrano essere del tutto svanite.

Calciomercato Inter, a forte rischio l’affare Sportiello: il Milan lo vuole con sé già a gennaio

Dopo essere stato costretto a restare ai box per oltre un mese e mezzo di tempo, Mike Maignan rischia ora da punto e accapo di non poter tornare a mettere nuovamente piede in campo sin da subito. L’estremo difensore francese ha infatti accusato un altro infortunio muscolare nella stessa e identica zona del polpaccio. E’ cosi tornato in fretta e furia l’allarme in casa Milan, coi rossoneri che guardano ora ad un altro suo sostituto.

Tra i papabili candidati, c’è senz’alcun ombra di dubbio Marco Sportiello (tra l’altro in scadenza di contratto). Il portiere dell’Atalanta piace e non poco a Maldini ai suoi, al punto stesso che Pioli l’avrebbe voluto con sé a parametro zero a partire proprio dalla prossima stagione. A causa dell’infortunio di Maignan però, i rossoneri sembrano ora intenzionati a voler assicurarsi le prestazioni sportive del classe ’92 già nel mercato di gennaio e questa cosa non garba particolarmente del tutto né a Marotta né tantomeno ad Ausilio, i quali fino a poco tempo fa tenevano attentamente d’occhio il portiere atalantino come futuro vice Onana. Il Milan è dunque pronto a chiudere del tutto la questione: ciò che resta da capire invece è se lo farà in estate o addirittura già nel mercato invernale.

Ricorreva lo scorso 22 ottobre quando i nerazzurri provvidero ad annunciare del tutto la loro nuova partnership con eBay, brand diventato da quel giorno Official Marketplace del club sino al prossimo 2024. Ciò che è emerso quest’oggi invece è un’altra novità, in quanto l’Inter stessa ha immediatamente provveduto nelle ultime ore a rendere noto che lo stesso marchio è ufficialmente diventato il nuovo sponsor di manica. Approfittiamo ora per soffermarci su un’altra importantissima faccenda.

Il fatto che l’Inter vanti ottimi rapporti con gran parte di persone appartenenti al mondo del calcio è ormai cosa risaputa, al punto stesso che Marotta in primis conosce benissimo Florentino Perez…Ed ecco: è a proposito del Real Madrid che vogliamo parlarvi.

Intervenuto nella giornata di ieri direttamente a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, il giornalista di ‘AS’, nonché Tomas Roncero ne ha da lì immediatamente approfittato per soffermarsi su una questione riguardante i ‘Blancos’. “Vi dico che Mbappe tornerà ad esser un obiettivo di mercato del Real Madrid. Dopo quel mancato trasferimento, Perez lo perdonò telefonicamente. Nel 2024 sarà il benvenuto. Kylian deve restare a Parigi sino al 2024, ossia fino alla fine dei giochi olimpici. Vogliono prendere i migliori e hanno anche altri grandi obiettivi, come Haaland e Bellingham“.