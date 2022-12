L’Inter diventa ‘Galactica’: affare a zero a Madrid

Il giocatore è in uscita dal Real ed il suo agente starebbe tenendo in considerazione qualsiasi pista. Eco che spunta anche l’Inter tra le possibili candidate

Al giorno d’oggi, viviamo ormai in un’era calcistica nella quale più si va avanti e più aumenta il numero dei calciatori in scadenza di contratto. E si, è questa la sola ed unica verità in mezzo a tutto ciò ed il tutto, non può far altro che essere una delle tante conseguenze causate dalla pandemia del covid-19. Insomma: un punto sia a favore che a sfavore…Dipende dai punti di vista chiaramente, ma in questo caso a giovarne potrebbe essere proprio l’Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono infatti ormai da tempo alle prese con tutta una serie di situazioni da dover risolvere. Pensiamo per esempio al fatto che la squadra di Inzaghi necessiti non soltanto di un nuovo difensore centrale – visto che i rinnovi di Skriniar e de Vrij continuano a tenere tutt’ora banco all’interno della sede dell’Inter – bensì anche di un altro attaccante.

Diciamo questo chiaramente in virtù del semplice fatto che i nerazzurri hanno dovuto fare a meno degli ultimi mesi di Lukaku in primis, oltre che di Correa. Entrambi sono non a caso rimasti ai box per qualche mese di troppo ed ora Marotta e i suoi, continuano a tenere dunque sott’occhio qualsiasi altra situazione (addirittura si osserva qualcosina anche dalle parti di Madrid). Da qui il punto sulla situazione riguardante le ‘Merengues’.

Benzema e non solo: Florentino Perez deve ora correre ai ripari. Tutti i nomi dei giocatori del Real in scadenza

Da Benzema a Kross, passando per Asensio e fino ad arrivare a Modric e Ceballos. Sono questi i big del Real Madrid che si trovano ad oggi – inspiegabilmente per dipiù – in scadenza di contratto, ipotesi per cui non soltanto l’Inter, ma anche gli altri maggiori club europei avrebbero già iniziato ad affacciarsi giorno dopo giorno alla finestra del Real.

Come già sottolineato dunque, i nerazzurri restano alla costante ricerca di un nuovo attaccante ed è proprio da qui che l’occhio vigile di Marotta e Ausilio potrebbe ricadere proprio su una persona in particolare, ad oggi ancora legato ai ‘Blancos’ sino al prossimo giugno. No, a malincuore non stiamo parlando di Benzema, bensì del suo sostituto.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Mariano Diaz a zero: l’agente ci prova

Riaccasatosi nuovamente al Real Madrid nell’ormai lontano 2018 – dopo aver indossato tra l’altro per due anni di fila la casacca dell’Olympique Lione – Mariano Diaz è da lì finito col dover ricoprire le vesti del vice Benzema per tutti questi ultimi anni, non trovando particolare fortuna.

A distanza di qualche annetto ora, il centravanti classe ’93 sembra ormai destinato a dover dire addio a parametro zero ai ‘Blancos’, ipotesi per cui potrebbe finire col vestire da un momento all’altro una maglia del tutto diversa da quella delle ‘Merengues’. I suoi agenti non a caso – già al lavoro per far sì che si arrivi a trovare una nuova ed adeguata destinazione – potrebbero finire per offrirlo anche all’Inter, in virtù del semplice fatto che sono consapevoli della necessità dei nerazzurri di apportare qualche modifica all’attacco.