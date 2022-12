Dal Mondiale all’Inter: 25 milioni, è canadese il dopo Dumfries

L’esterno olandese è destinato a lasciare l’Inter alla fine di questa stagione. Il suo futuro dovrebbe essere in Premier League

L’Inter, salvo cambio societario, che dopo le ultime dichiarazioni di Steven Zhang, appare improbabile dovrà recuperare 60 milioni di euro entro fine giugno 2023. Una delle cessioni che appare scontata a fine stagione è quella di Denzel Dumfries che ha molte richieste.

Il mondiale dell’ex Psv non è stato propriamente positivo a parte l’ottima partita disputata con gli Stati Uniti negli ottavi di finale, in cui è stato mattatore assoluto con due assist e un gol che hanno regalato i quarti di finale alla squadra dei Paesi Bassi.

Per quanto riguarda questo inizio di campionato che ripartirà tra una decina di giorni, per il momento il suo score parla di una sola rete e due assist in 15 partite disputate. Nonostante questa situazione per nulla eccezionale, sul calciatore è forte l’interessamento di due squadre della Premier League.

Il club che appare in vantaggio sulle altre per l’acquisizione a giugno del giocatore è il Chelsea, ma non è da escludere che il club londinese provi a convincere già a gennaio il club meneghino ad anticipare la partenza dell’olandese, anche per prevenire eventuali aste e concorrenze a giugno. Sull’esterno destro infatti c’è anche l’interessamento del Manchester United che per il momento appare in secondo piano ma è pronto ad entrare nella sfida.

Dal canto suo l’Inter per cedere a gennaio il giocatore, non chiederebbe meno di 50 milioni di euro, mentre sarebbe disposta a concedere uno sconto accontentandosi di 40-45 milioni a giugno

Calciomercato Inter, avanza Buchanan per l’eredità di Dumfries: i dettagli

Beppe Marotta ha comunque già individuato l’eventuale sostituto del giocatore olandese nel canadese Tajon Buchanan che milita nelle file del club Brugge, autentica sorpresa della Champions League che nel girone B è riuscito a passare come seconda un punto dietro il Porto, prossimo avversario dell’Inter negli ottavi.

Il calciatore ha le caratteristiche perfette per sostituire l’ex Psv visto che nella squadra belga sta imparando a giocare a tutta fascia, ma soprattutto è in possesso anche di un buon dribbling e buone capacità nel regalare assist e soprattutto saltare l’uomo, caratteristica che manca nella squadra di Simone Inzaghi.

Queste peculiarità si sono notate anche durante il Mondiale in Qatar nonostante il Canada sia tornato mestamente a casa con tre sconfitte nelle gare del girone, malgrado abbia disputato comunque delle buone gare. In questo momento il suo cartellino si aggira intorno 25 milioni di euro, salvo naturalmente un’eventuale asta con qualche big europea, che potrebbe far lievitare il prezzo.