Ceduto come Casadei: l’Inter dice addio a un altro talento

Un altro baby talento saluta l’Inter e si accinge ad indossare ora la maglia di un altro club di A. Ecco tutto quello che c’è da saperne a riguardo

Non sono stati mesi del tutto eclatanti quelli trascorsi dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ negli ultimi tempi. Diciamo questo se non altro per il fatto che l’Inter di Inzaghi si trova ad oggi comunque a ben undici punti di distacco dal Napoli, squadra con la quale se la vedrà proprio alla ripresa del campionato nel prossimo 4 gennaio.

Così come l’Inter infatti, la squadra di Luciano Spalletti è riuscita anche lei nell’intento di superare un vero e proprio girone di ferro in Champions, riuscendo ad ottenere addirittura il primo posto a discapito di Liverpool e Ajax (‘risucchiato’ invece in Europa League). Quanto a Inzaghi e i suoi invece, gli stessi nerazzurri sono riusciti nell’impresa di fare fuori il Barcellona, rimediando dapprima una vittoria tra le mura del ‘Meazza’ e di seguito un importantissimo pareggio in quel del ‘Camp Nou’.

Tralasciando questo aspetto però, l’Inter ha più che mai bisogno di tornare ad ingranare la marcia e per farlo è necessario dare una svolta in primis sul mercato. In tal senso dunque, occhio a qualche inaspettata mossa da parte di Marotta e i suoi, i quali potrebbero anche pensare di arrivare ad utilizzare come potenziale pedina di scambio un baby talento come Giovanni Fabbian, ragazzo che sta ben figurando al cospetto della Reggina di Filippo Inzaghi, nonché fratello dell’attuale tecnico dell’Inter.

Fabbian brilla in Serie B e l’Inter tiene già a galla tutte le ipotesi: il focus su di lui

5 gol e 1 assist in ‘sole’ diciotto presenze di campionato fin qui per il classe ’03, che è riuscito sino a questo momento nell’intento di non saltare neanche una partita assieme alla squadra guidata dall’ex milanista Pippo Inzaghi. La cosa che sorprende però, al di là della giovane età del calciatore chiaramente, è il fatto che la mezz’ala sia solamente alla sua prima ed unica esperienza tra i grandi.

E’ stato grazie a questi numeri infatti, che il centrocampista di attuale proprietà dell’Inter è così riuscito ad attirare su di sé il forte interesse di diversi club – tra cui qualcuno italiano – motivo per cui Marotta e soci avrebbero già incominciato a pensare a tutta una serie di alternative, tra cui quella di poter utilizzare eventualmente il giocatore come contropartita tecnica… Il tutto per arrivare a mettere le mani su Scalvini.

Calciomercato Inter, Fabbian come Casadei: ipotesi cessione o mossa per arrivare a Scalvini

Per via di quello che sta recitando sino ad oggi la sua tabella di marcia – della quale vi abbiamo non a caso già accennato – Giovanni Fabbian, valutato ad oggi tra i 10 e i 15 milioni, è inevitabilmente destinato ad essere un altro Casadei (ragazzo cresciuto nella cantera nerazzurra e ceduto in estate al Chelsea per 14 milioni).

Dovrebbe essere non a caso proprio lui l’altro talento che l’Inter cederà già nei prossimi mesi per arrivare a fare cassa, o, nel caso, per prendere un altro calciatore…Tant’è che si parla moltissimo in ottica dell’affare Scalvini, visto che il difensore centrale garba particolarmente all’Inter e la stessa cosa si può dire dell’Atalanta sul conto della giovane mezz’ala classe’03.