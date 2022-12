Un campione del Mondo alla Juve: ‘carta’ Mckennie e Inter beffata

La Juve vuole provare a mettere una volta per tutte le mani sul fantasista argentino. Mckennie saluta e va invece in Premier. Ecco come stanno le cose

Mancano soli dieci giorni circa alla riapertura ufficiale del calciomercato. Sarà infatti a partire dal prossimo 2 gennaio che qualsiasi società sarà libera di poter provare ad assicurarsi qualche altro nuovo giocatore in vista dei prossimi mesi. Restano diversi i club desiderosi di attuare qualche cambiamento, tra cui Inter e Juve in particolar modo.

La squadra di Massimiliano Allegri ha infatti fin qui deluso le proprie aspettative. Basti pensare al semplice fatto che i bianconeri sono riusciti a mettere le mani nel corso della scorsa estate su giocatori del calibro di: Pogba, Milik, Kostic, Bremer – per lunghissimi mesi ad un passo dall’Inter, ricordiamolo – Di Maria e Paredes (questi ultimi due reduci dall’aver appena vinto un Mondiale). Investimenti tutt’altro che banali e che di fatto avrebbero dovuto immediatamente proiettare la Juventus al primo posto – o come minimo al secondo – con la ‘Vecchia Signora’ che si trova invece a ben 10 punti di distacco dal Napoli. Come se tutto non fosse già abbastanza poi, la Juve si è inoltre resa protagonista di un vero e proprio ‘suicidio’. Ha infatti tutt’ora del clamoroso l’uscita anticipata di Bonucci e i suoi dalla Champions League, che ricordiamo, sono riusciti ad uscire da un girone pressoché agevole contro Benfica e Maccabi Haifa (eccezion fatta per il Psg).

Tralasciando questa cosa però, il primo ad aver voglia di rivincita è proprio Max Allegri, a lungo criticato da migliaia e migliaia di tifosi bianconeri per via degli scarsi risultati ottenuti. Pur di tornare immediatamente a competere con tutte le altre big del campionato dunque, il tecnico livornese vorrebbe accanto a sé qualche altro nuovo innesto di spessore: ed il primo nome della lista è proprio quello di Alexis Mac Allister (profilo monitorato anche dall’Inter).

Calciomercato Inter, la Juve è pronta a farsi avanti per Mac Allister: i bianconeri ci provano grazie a Mckennie

Pur di risollevarsi del tutto, la Juventus è intenzionata ad attuare qualche altra mossa in entrata e per far sì che tutto ciò accada, è comunque necessario attuare innanzitutto qualche importante cessione. Uno dei possibili sacrificabili potrebbe essere proprio Weston Mckennie, giocatore che vanta già 3 reti e 1 assist in stagione e che è tra l’altro conteso da alcune squadre di Premier. Il piano dei bianconeri sarebbe per l’appunto quello di provare a disfarsi del tutto dello statunitense, in modo tale da poter iniziare a muoversi per Mac Allister.

Stando infatti a quanto riportato direttamente da ‘Calciomercatoweb.it‘ durante queste ultime ore, la ‘Vecchia Signora’ ha in mente ad oggi un solo ed unico obiettivo: vale a dire quello di provare a portare a Torino un altro neo campione del Mondo. L’attuale fantasista del Brighton – con già 6 gol all’attivo tra Nazionale e club – piace e non poco ad Allegri, anche se, d’altra parte, De Zerbi e i suoi non sono minimamente intenzionati a cedere il loro numero 10 se non per qualcosa attorno ai 30 milioni di euro (senza contropartite tra l’altro). Questa cosa complica, anche se solamente in parte, i piani della Juventus, società che potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cedere dapprima Mckennie e di farsi avanti solamente in seguito per Mac Allister. Marotta e Ausilio osservano nel mentre attentamente la situazione e sperano che nulla di tutto ciò accada.