Nuovo bomber per l’Inter: “Offerta irrinunciabile e addio”

Nel disastro della Germania ai Mondiali in Qatar una delle poche note liete è il centravanti Niclas Fullkrug che è andato a segno due volte. Il suo futuro è aperto

Sono tanti i calciatori che al Mondiale si sono messi in mostra al di là degli uomini copertina Messi e Mbappè che più di tutti hanno rubato l’occhio. Anche nelle nazionali meno positive infatti non sono mancati giocatori in grado di sorprendere e di far parlare positivamente di se.

Il riferimento è chiaramente alla Germania di Flick, totalmente disastrosa nel brevissimo percorso messo in scena alla Coppa del Mondo e che ha portato alla seconda eliminazione di fila alla fase a gironi dei campioni 2014. La Mannschaft ha fallito l’appuntamento con Qatar finendo alle spalle di Spagna e Giappone nel proprio raggruppamento, confermando le sensazioni negative già evidenziate nelle precedenti manifestazioni. A dispetto din un flop pauroso di squadra c’è però anche chi è riuscito a mettersi in mostra come Niclas Fullkrug, centravanti classe 1993 del Werder Brema che ha conquistato la sua chance Mondiale a suon di gol, ben 10 in 14 apparizioni di Bundesliga prima della sosta.

Calciomercato Inter, Fullkrug futuro aperto: “Se arriva un’offerta irrinunciabile dovremo valutare”

Fullkrug, partendo sempre dalla panchina, ha raccolto due gol e un assist nei tre spezzoni che gli ha concesso il ct tedesco in Qatar, facendo parlare positivamente di se. Un impatto importante su una nazionale ben lontana dai fasti di un tempo.

Il bomber di casa Werder Brema si è quindi meritato tutte le attenzioni del caso, e a 29 anni non è da escludere un cambio di maglia in favore dell’occasione più grande della sua carriera. A tal proposito il suo entourage ed intermediari potrebbero offrirlo anche in Serie A, inclusa la stessa Inter che soprattutto la prossima estate potrebbe ritrovarsi a cambiare ancora l’assetto e l’equilibrio del proprio attacco.

Attualmente Fullkrug è pronto a tornare in campo col suo Werder Brema, lottando anche per il titolo di capocannoniere in Bundesliga, ma in caso di un’offerta da una squadra importante sarebbe impossibile non pensarci. A questo proposito nei giorni scorsi a ‘Sport Bild’ Clemens Fritz, direttore dello scouting dei biancoverdi di Germania, ha ammesso: “Se arriva un’offerta irrinunciabile dovremo sederci con lui e valutare. Non è nel suo interesse adesso cambiare squadra perché qui sta benissimo”. Economicamente il Werder non vive di certo un momento florido e un sacrificio non può essere escluso.