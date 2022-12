Lukaku a rischio: spunta il tradimento peggiore di tutti

I numeri di Romelu Lukaku in questa stagione proprio non quadrano. Pochissimi gol, troppo spesso infortunato ed una condizione fisica da rivedere. Il futuro non è sicuro

Doveva essere il colpo da novanta messo su come grande affare estivo dopo la cessione per 115 milioni al Chelsea, eppure Romelu Lukaku nella sua seconda vita interista non è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa.

Del Big Rom visto nei primi due anni a San Siro si è visto poco o nulla, anche a causa dei troppi infortuni che ne hanno condizionato impiego e rendimento prima col club, e poi anche in nazionale con un Mondiale completamente da dimenticare ed un’ultima gara contro la Croazia da autentico flop. Condizione fisica precaria e poca lucidità hanno accompagnato le timide apparizioni di Lukaku alla Coppa del Mondo, ed ora starà all’Inter a Inzaghi provare a ritrovare la miglior versione del class 1993 che già lo scorso anno al Chelsea mise in piedi un’annata totalmente da dimenticare. Il ritorno milionario in ‘Blues’ si è rivelato poi una prigione dorata con troppa panchina e un rapporto mai decollato con Tuchel. La seconda chance all’Inter però non è stata finora molto meglio ed andranno fatte valutazioni.

Calciomercato Inter, tanti infortuni e futuro in bilico per Lukaku: spunta una clamorosa suggestione

Quest’anno con la maglia dell’Inter Lukaku ha messo su appena due gol e un assist con un complessivo di 5 presenze e poco più di 250 minuti giocati. Decisamente troppo poco per il gigante belga che ha proseguito il trend negativo al Mondiale.

Appare chiaro come gli infortuni abbiano fatto la loro parte ma era anche lecito aspettarsi molto di più. La conferma di Big Rom a Milano non può quindi essere data per garantita vista l’operazione in prestito fatta col Chelsea per riportarlo a San Siro in estate. Serviranno segnali di grossa ripresa e sprazzi di vero Lukaku per vitare risvolti sorprendenti. Inoltre la questione alto ingaggio e i tanti infortuni restano nodi da sciogliere con l’Inter, che senza una svolta, potrebbe anche puntare su altro per le prossime stagioni.

In caso di clamoroso ritorno a Londra, appare chiaro come tutto ciò sarebbe solo momentaneo. A quel punto il Chelsea potrebbe offrirlo addirittura a Juventus o Milan e nel caso dei rossoneri anche essere parte di un’operazione più grande in cambio di uno dei big di Pioli come Rafael Leao o Ismael Bennacer. Scenario più che remoto ma Lukaku dovrà dare una svolta alla sua annata.