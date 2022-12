Operazione chiusa e UFFICIALE: dalla Juve all’Inter, blitz per la firma

Le ultime di calciomercato coinvolgono sia i nerazzurri che i bianconeri. L’affare chiuso nelle scorse ore può darne vita a un altro, a svantaggio delle due italiane

Acerrime rivali sul campo, ma anche sul calciomercato. Inter contro Juventus, una sfida infinita che valica pure i confini nazionali. Se qui in Italia duellano per alcuni prospetti, su tutti Scalvini dell’Atalanta, all’estero lo ‘scontro’ è per un figlio d’arte in scadenza a giugno.

Nerazzurri e bianconeri, il match ‘mercataro’ si gioca – precisamente – in Germania. In Bundesliga, da anni ormai piena di calciatori interessanti e accessibili a cifre umane. Senz’altro più umane di quelli della Premier, fatta eccezione per Bayern. E un po’ per il Borussia Dortmund, dove pure uno normale costa un botto.

A proposito di Borussia, il profilo che ha fatto scattare l’ennesimo derby d’Italia milita nel M’Gladbach ed è, come detto, in scadenza alla fine di questa stagione. Il suo nome è Marcus, il suo cognome Thuram. Figlio di Lilian, ex grandissimo difensore di Parma e ‘Vecchia Signora’, Marcus è nato proprio a Parma il 6 agosto 1997.

Ricorderete tutti, nell’estate 2021 fu a un passo dall’Inter, già orfana di Lukaku. Rimediato un infortunio al ginocchio, il venticinquenne fu costretto ad abbandonare il ‘sogno’ Serie A, coi nerazzurri che virarono decisi su Correa, precisa richiesta di Simone Inzaghi.

Cunha al Wolverhampton una cattiva notizia per Inter e Juve

Da Thuram a Cunha, vecchio pallino di Ausilio che l’Atletico Madrid ha ufficialmente ceduto al Wolverhampton in prestito con obbligo di riscatto ‘condizionato’.

Il ventitreenne brasiliano era da tempo fuori dai piani di Simeone, contro il quale si è scagliato il papà dell’ex Hoffenheim: “Nel calcio del ‘Cholo’ non c’è modo, per gli attaccanti, di rendere al massimo”, le sue parole a ‘Globo Esporte’. L’operazione Atletico-Wolves è stata chiusa, con tanto di ufficialità, nelle scorse ore e può consentire ai ‘Colchoneros’, che intendono liberarsi anche di Joao Felix, di partire all’assalto di Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, Thuram prima scelta di Simeone

Il transalpino è un chiodo fisso di Simeone. In Spagna danno pressoché per certo il tentativo dell’Atletico di mettere subito le mani sul suo cartellino, in modo da anticipare la concorrenza estera e, appunto, quella italiana rappresentata da Inter e Juve.

Thuram jr. vorrebbe aspettare giugno, così da poter scegliere con calma la sua prossima destinazione strappando al contempo uno stipendio più alto, tuttavia l’appeal di uno come Simeone potrebbe fargli cambiare idea. Da non trascurare poi Griezmann, suo compagno nella Francia che potrebbe spingerlo a raggiungerlo subito all’Atleti. Il Borussia punta a cederlo adesso onde evitare di perderlo a zero. Il sì dei teutonici potrebbe arrivare di fronte a una proposta da 8-10 milioni di euro.