Calciomercato Inter, riprende quota l’affare Demiral: i dettagli

I nerazzurri tornano a farsi avanti per Demiral. C’è anche un club di Premier nel mezzo della trattativa. Ecco come stanno realmente le cose in questo momento

Non sono state settimane propriamente agevoli quelle trascorse in prima persona da Merih Demiral negli ultimi tempi. Dopo un ottimo avvio iniziale fatto registrare assieme all’Atalanta infatti, l’ormai ex difensore della Juventus è da lì andato incontro a tutta una serie di situazioni spiacevoli.

A testimonianza di ciò infatti, tralasciando quanto accaduto nel match contro l’Inter – dove il turco è stato polemicamente sostituito da Gasperini – ha poi fatto seguito l’infortunio avvertito recentemente al ginocchio. Come se tutto questo non fosse già abbastanza poi, a detta di alcune fonti, dei ladri avrebbero fatto irruzione negli scorsi giorni all’interno della dimora bergamasca del calciatore…Il tutto confiscando diversi beni materiali, mentre lo stesso difensore si trovava in vacanza assieme ai suoi cari in Turchia.

Tralasciando questo aspetto però, soffermiamoci un attimo sulla situazione in chiave mercato. Restano diverse, non a caso, le società che ambiscono a tesserare in futuro Merih Demiral (e tra qui vi è in particolar modo anche l’Inter).

L’Inter non molla Demiral: Marotta e Ausilio ci pensano e nel frattempo tengono a galla tutte le ipotesi. Il focus sul difensore

Estro, potenza, fisicità ed abile anche nel duello aereo. Sono ormai diversi anni che Merih Demiral è così riuscito, grazie a tutta questa serie di abilità, a mettersi in evidenza nel campionato italiano. Basta pensare solamente infatti che il calciatore ha già vestito le maglie di: Sassuolo, Juventus ed ora Atalanta nella nostra Serie A.

In questo ultimo annetto infatti, lo stesso difensore turco ha già raccolto 3 reti e 3 assist con indosso la maglia della ‘Dea’, al punto da essere riuscito a diventare uno dei pensieri fissi non soltanto dell’Inter, ma anche di altre squadre: come ad esempio il Manchester United. Da qui tutte le novità che seguono a proposito del suo futuro.

Calciomercato Inter, non solo Scalvini ma anche Demiral: i nerazzurri vogliono provare a chiudere per uno dei due

Stando infatti a quanto riportato direttamente da ‘Calciomercato.it‘ nelle ultime ore, l’Inter è tornata a pensare a Merih Demiral per la propria difesa.

Il giocatore piace e non poco ai nerazzurri, al punto che Marotta e Ausilio in primis vorrebbero provare a consegnarlo a Simone Inzaghi da un momento all’altro. Recentemente poi, si è fatto registrare anche un altro interesse da parte del Manchester United, col difensore che, eventualmente, resterebbe però, un po’ più ‘omologato’ per la difesa a tre della ‘Beneamata’.

Questa potenziale operazione poi, avrebbe un costo che si aggira attorno ai 25 e 28 milioni di euro, con l’Inter che preferirebbe però provare a chiudere per Scalvini (fin qui assoluta priorità dei nerazzurri). Quanto a Demiral invece, non è da escludere l’ipotesi sulla volontà del giocatore di voler cambiare aria già a gennaio. Sarebbe a quel punto poi che la palla passerebbe all’Atalanta…Club che dovrà dunque decidere, nel caso, se avviare o meno le trattative riguardanti la cessione del calciatore.