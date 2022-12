‘Allarme’ Inter: blitz Conte, 15 milioni per chiudere

Conte torna ancora una volta a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter. Marotta e Ausilio impietriti. Tutto quello che c’è da saperne a riguardo

E’ odio e amore quello che stanno vivendo ad oggi Antonio Conte ed il suo Tottenham. Il tecnico leccese infatti, è giunto in quel di Londra all’incirca un anno fa, dove è stato letteralmente in grado di risollevare gli ‘Spurs’ dalle ceneri, fino a trascinarli addirittura al quarto posto nel corso della passata stagione.

Una volta giunti a questo punto però, è inevitabile dover guardare al presente: dove nell’ultimo arco di tempo Antonio Conte ed il suo staff non stanno riuscendo a raccogliere risultati del tutto entusiasmanti (cosa che era accaduta invece ad inizio stagione). Dall’ormai lontano secondo posto, non a caso, il Tottenham è ad oggi posizionato invece in quarta linea…Precisamente a -5 dal Manchester City che deve però ancora recuperare una partita.

A prescindere da questo però, gli ‘Spurs’ nelle loro ultime uscite sono stati in grado di rimediare soli sette punti in addirittura 8 gare, conquistando, tra l’altro, solamente alla sesta ed ultima giornata di Champions League gli ottavi di finale di questa competizione. Soffermandoci ora un attimo sul mercato invece, Conte e i suoi sono nuovamente tornati all’attacco…Poiché, evidentemente, non ancora sazi di quanto fatto sino ad oggi.

Richarlison e non solo: Conte vuole altre garanzie in vista di gennaio. Il Tottenham prova ora a beffare l’Inter

Reduci dall’aver appena messo le mani nel corso della scorsa estate su gente come: Richarlison, Perisic, Lenglet e per ultimo Udogie – laterale che si unirà agli ‘Spurs’ solamente nella prossima annata – il Tottenham vuole ora provare ad inserire altra gente sulla lista della propria spesa, a cominciare proprio da due osservati speciali dell’Inter, tra cui vi è anche Marcus Thuram.

Il francese però, non è il solo ad essere finito nei più inimmaginabili pensieri di Antonio Conte e i suoi, al punto che la stessa società londinese si è già fatta avanti per provare a mettere in atto un altro sgarbo all’Inter (dopo quello di Perisic chiaramente, trasferitosi a zero proprio al Tottenham in estate). A chi ci stiamo riferendo ora? A nessun altro che non porti il nome di Franck Kessie.

Calciomercato Inter, il Tottenham prova a fare sul serio per Kessie: c’è già l’offerta da 15 milioni

Secondo quanto raccontato direttamente da ‘Onda Cero’ nelle ultime ore, il Tottenham è pronta a sbaragliare da un momento all’altro la folta concorrenza per Kessie.

Nonostante infatti il ds ed il presidente del Barcellona Joan Laporta abbiano nelle scorse settimane preannunciato il fatto di non essere intenzionati a privarsi di Franck Kessie nel mercato di gennaio, il Tottenham – su esplicita richiesta di Conte – si è praticamente inserito nella seguente trattativa facendo recapitare direttamente sul tavolo degli ‘Spurs’ un’offerta da 15 milioni di euro per l’ivoriano.

Questa cosa dunque non piace minimamente all’Inter, club che era e resta tutt’ora sulle tracce dell’ex Milan. Marotta e Ausilio proveranno infatti a convincere i ‘blaugrana’ con un potenziale prestito in stile Lukaku.