Calciomercato Inter, rescissione del contratto: c’è l’annuncio in tv

Le ultime di mercato sui nerazzurri mettono in evidenza le importanti dichiarazioni sul calciatore che ormai da un paio di mesi ha rotto con il club

Gli interisti e lo stesso Inzaghi non possono dormire sonni tranquilli. Nell’immente calciomercato di gennaio, infatti, non si può del tutto escludere che possa venir ‘sacrificato’ un big. Nella fattispecie Denzel Dumfries, obiettivo concreto di almeno tre top della Premier. In ordine di piazzamento: Chelsea, Manchester United e Tottenham.

L’agente del terzino olandese, reduce da un Mondiale discreto con l’unica grande partita giocata agli ottavi contro gli Stati Uniti, spinge per la cessione così da permettere al suo assistito di veder aumentare il suo attuale ingaggio che è di 2,5 milioni netti. Un trasferimento permetterebbe inoltre al procuratore, l’ex socia di Mino Raiola Rafaela Pimenta, di mettersi in tasca una sostanziosa commissione.

Chelsea e Manchester United potrebbero provare a prenderlo subito, mentre il Tottenham di Conte in estate dopo la vendita di Emerson Royal sempre nei radar interisti proprio per l’eredità dell’ex capitano del Psv, pagato un anno e mezzo fa appena 15 milioni bonus inclusi. Adesso i nerazzurri ne vorrebbero almeno 50, pregustando una ricca plusvalenza.

Calciomercato Inter, Karsdorp nei radar: l’annuncio dell’avvocato sulla risoluzione con la Roma

Per il dopo Dumfries è stato fatto pure il nome di Rick Karsdorp, destinato a salutare la Roma dopo le pesanti accuse rivoltegli da Mourinhio al termine della sfida col Sassuolo.

Negli ultimi giorni, dopo il comunicato ufficiale dell’assocalciatori olandesi che ha parlato esplicitamente di mobbing, è stata paventata la possibilità di una risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2024. Intervenuto a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, il legale dell’olandese ha però escluso la risoluzione: “In questo specifico caso non credo ci sia, allo stato attuale, pericolo di rescissione del contratto – le parole dell’avvocato Salvatore Civale – Se la divergenza si può riappianare? Chi ha offeso è Mourinho. Il problema della società è che c’è un allenatore che non chiede scusa, non si sente in dovere di rispettare società e dirigenza, figuriamoci se può sentirsi in dovere di rispettare il calciatore. Il calciatore andava tutelato a mezzo stampa“, ha concluso.

Calciomercato Inter, Buchanan il preferito per il dopo Dumfries

Per la sostituzione di Dumfries, stando alle ultime indiscrezioni, il preferito della dirigenza interista sarebbe Tajon Buchanan, canadese messosi in luce a Qatar 2022.

Approdato al Brugge un anno fa per circa 6 milioni di euro, il classe ’99 ha adesso una valutazione da 20-25 milioni. Oltre al prezzo, c’è l’ostacolo concorrenza. L’ex New England piace infatti sia in Premier che in Spagna.