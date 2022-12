DIRETTA Amichevole Sassuolo-Inter, segui la cronaca LIVE in tempo reale

By

L’Inter di Inzaghi affronta il Sassuolo di Dionisi in una gara amichevole. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita al Salisburgo a Reggio Emilia in una gara amichevole valida come ultimo test match che chiude l’anno solare 2022. Una gara che si è già giocata in campionato lo scorso 8 ottobre e che si concluse col risultato di 1-2 grazie alla doppietta di Dzeko.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono chiudere al meglio il ciclo di amichevoli di dicembre dopo le larghe vittorie nel mini ritiro di Malta contro Gzira e Salisburgo, il pareggio in trasferta contro il Betis Siviglia e il successo nel derby con il fratello Filippo Inzaghi contro la Reggina per prepararsi al meglio alla super sfida di mercoledì prossimo contro il Napoli alla ripresa della Serie A. Dall’altro i neroverdi di Alessio Dionisi sono reduci da due sconfitte contro il Psv Eindhoven e contro l’Empoli che hanno fatto seguito alla bella vittoria sul Marsiglia. Interlive.it vi offre la sfida del Mapei Stadium in tempo reale.