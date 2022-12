L’Inter deve salutarlo: annuncio sulla cessione in Premier

Altro che Inter. Il calciatore strizza già un occhio verso la Premier. Ecco che emergono fuori le prime indiscrezioni. Marotta e Ausilio devono dirgli ora addio

Complice il difficile avvio stagionale, l’Inter di Simone Inzaghi vuole ora mettersi alle spalle il tutto. E si, perché ad oggi sono già 5 i ko raccolti sino a questo momento in campionato, fattore che ha poi portato alla lunga i nerazzurri ad essere ad undici punti di distacco dalla capolista Napoli, sua prossima avversaria in Serie A.

A tal proposito infatti, i nerazzurri non attendono nient’altro che la sfida del prossimo 4 gennaio contro i ‘partenopei’ (proprio come certificato anche dalle dichiarazioni di Acerbi). Vietato sbagliare per l’Inter, che così come si trova impegnata a dover lavorare sul campo, deve ad ogni modo gettare un occhio anche sul mercato.

Restano diversi gli osservati speciali dei vice campioni d’Italia in carica, che a prescindere dai già noti Scalvini e Musah, devono ora pensare all’attacco.

Non solo Thuram, l’Inter continua a pensare a David: il focus su di lui

Per via di quello che è stato il suo straordinario rendimento offerto sino ad oggi, Jonathan David è così riuscito nell’intento di attirare non soltanto la forte attenzione da parte dell’Inter, bensì anche quella di tanti altri importanti club europei.

Il suo tabellino di marcia recita, non a caso, già 9 reti e 4 assist complessivi (il tutto in sole 16 giornate di Ligue 1). Numeri davvero importanti i suoi, ma ora soffermiamoci un attimo su quelle che sono le sue caratteristiche principali. Veloce, estroso, abile nell’attaccare la profondità ed in grado di saper far gol soprattutto. Quali caratteristiche migliori per un attaccante? Parliamoci chiaro poi, l’Inter ha quasi zero possibilità di poterlo acquistare. Perché questo? Se non altro per il fatto che oltre a valere già 45 milioni di euro circa, il calciatore è oramai destinato alla Premier…Proprio come preannunciato da lui stesso.

Calciomercato, niente Inter per David: c’è l’annuncio UFFICIALE sulla Premier

Così come i nerazzurri, anche Chelsea e Manchester United restano in particolar modo su Jonathan David, attuale centravanti del Lille. Il classe ’00 sogna ormai da tempo di poter giocare in Premier e dunque, quale miglior soluzione se non quella di offrirsi alle inglesi?

Intervenuto direttamente ai microfoni de ‘La Voix du Nord’, il giovane attaccante canadese ha da lì immediatamente provveduto a rilasciare un vero e proprio annuncio bomba. “Ogni qualvolta che vedo le partite di Premier League gli stadi sono sempre pieni. Dico la mia, da giocatore è una cosa che ti motiva ancora di più. Sarebbe bello giocare in Inghilterra, c’è un’atmosfera davvero divertente”.