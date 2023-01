Maldini brucia Inter e Juve: proposta senza cash

Paolo Maldini ora fa sul serio: è pronto a una manovra ben congeniata per scippare all’Inter e alla Juve il nome più caldo del calciomercato interno della Serie A

Il Milan vuole a tutti i costi battere l’Inter e Juventus per prendere dalla Roma di Mourinho l’olandese Karsdorp. Il legale del calciatore ha già chiarito che il ragazzo non resterà nella Capitale: “Mourinho ha sbagliato, e la Roma non lo ha difeso“.

L’avvocato Salvatore Civale ha ricordato come l’attuale allenatore della Roma si sia spinto troppo oltre: “Definire traditore un giocatore è pesante e la società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi“. Dunque Karsdorp è destinato ad andar via. Ma verso quale destinazione e con quale formula?

Paolo Maldini ha dunque pensato a una strategia per rovinare i piani di Juve e Inter, che al momento sembravano le società più forti sull’olandese. Il Milan ha infatti in progetto di girare Alexis Saelemaekers alla Roma per poter aver subito il laterale olandese. Le valutazioni dei giocatori non solo uguali. Saelemaekers costa un po’ di più: il suo prezzo corrente è intorno ai 15 milioni di euro. Ma da tempo il giovane belga non è più considerato da Pioli come un giocatore indispensabile alla causa, quindi può essere sacrificato.

Rick Karsdorp costa poco più di 10 milioni. Tuttavia la sua situazione è più delicata: il laterale olandese non può più giuocare bella Roma, con José Mourinho convinto delle proprie ragioni (anche se lo ha schierato in amichevole durante le ultime uscite). La cessione del giocatore sembra dunque inevitabile già nel mese di gennaio, e i giallorossi devono accontentarsi di guadagnarci meno del previsto. Gli esperti di mercato dicono che a 8 milioni l’olandese può andare.

Offerta per Karsdorp: Maldini rovina i piani di Inter e Juve

L’Inter progettava di prendere il terzino a giugno, dopo che si fosse svincolato con la Roma. La Juve aveva invece già proposto alla Roma un’offerta da 4 milioni. L’offerta è stata rifiutata, ma i bianconeri stavano studiando una controproposta. Ora però che il Milan è pronto ad accelerare, la Vecchia Signora non ha tempo né modo di reagire.

Spetta quindi alla Roma decidere cosa fare. Basterà il cartellino di Saelemaekers a convincere i giallorossi? Secondo la redazione di calciomercato.it, il programma in onda sul canale Twitch TVPLAY, la posizione della Roma è già chiara…

Il terzino, stando a ciò che trapela da Trigoria, non dovrebbe muoversi. La Roma vuole infatti cederlo solo di fronte a una proposta cash. A quanto pare, quindi, la formula dello scambio non interessa. Maldini, però, non si è arreso. Il Milan ha bisogno di un esterno, in attesa del recupero di Calabria, e potrebbe quindi piazzare Saelemaekers all’estero, anche al ribasso, per girare poi 8 milioni alla Roma e prendere l’olandese.

Sempre più distanti

Nonostante il fatto che la Roma abbia rifiutato l’offerta di Maldini, la situazione di Rick Karsdorp resta preoccupante. Giorni fa si parlava di una conciliazione. Qualcuno aveva sostenuto che la frattura tra il calciatore olandese e il club giallorosso fosse sul punto di essere risanata dopo la tournée in Portogallo.

La notizia dell’apertura di una procedura di arbitrato avviata da Friedkin contro il giocatore fa capire che la guerra è ancora in atto. La Roma vuole multare Karsdorp per mandare un segnale forte all’ambiente e alle altre squadre.

Il ds Tiago Pinto ha provato un’opera di mediazione che evidentemente non è andata a buon fine. Ora si tratta solo di capire dove il giocatore andrà a finire, se in Italia o all’estero. Sul calciatore è forte il pressing del Fulham.