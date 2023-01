‘Assist’ Milan al Barcellona: 25 milioni e Inter al tappeto

Con un affare da 25 milioni il Barcellona si prepara a rovinare i progetti futuri dell’Inter. Marotta ha subodorato il pericolo

Il Barcellona è a caccia di un terzino destro per la prossima stagione. I nomi che piacciono a Xavi sono quelli di Thomas Meunier e Benjamin Pavard, entrambi con il contratto in scadenza nel 2024 e desiderosi di nuove esaltati sfide.

Si parla anche di Cuadrado, pure lui in scadenza. Ma in questo caso, Xavi sarebbe meno intrigato dalla prospettiva. In alternativa i catalani potrebbero buttarsi poi su Denzel Dumfries. E non solo…

Il Barcellona potrebbe inguaiare doppiamente l’Inter grazie a un affare veloce da 25 milioni. Cruijff vorrebbe infatti puntare a Buchanan. Si tratta dell’esterno a tutta fascia (bravo pure in attacco) del Club Bruges, che Ausilio e Marotta sondavano da settimane per sostituire l’olandese. Dumfries è infatti ancora il candidato principale per una cessione a giugno, e per sistemare il bilancio nerazzurro.

In realtà anche il Barcellona ha un po’ le mani legate sul mercato. A causa del Fair Play finanziario il club spagnolo non potrà muoversi liberamente a gennaio. Quindi potrebbe andare su Buchanan dopo aver ceduto Dest. Il Barcellona conta di poter sfruttare gli ottimi rapporti con i dirigenti del Bruges e, quindi, di chiudere l’operazione a meno di 25 milioni. Ed è appunto la cifra che i blaugrana possono ricavare dalla cessione immediata di Dest al Milan.

I rossoneri possono far valere un diritto fissato a 20 milioni. Ma se il Milan dovesse tirarsi indietro, ci sono già altri club sul ventiduenne statunitense. Sia in Inghilterra che in Spagna.

Il Milan paga il Barcellona e i catalani investono 25 milioni per soffiare l’esterno all’Inter

Tajon Trevor Buchanan è stato indicato da Ausilio come il possibile erede di Dumfries già quest’estate. Il calciatore canadese, pur essendo impiegato come attaccante dal Club Bruges e della nazionale canadese, è adattabile a esterno destro nel 352 e plasmabile come difensore.

Dopo l’approdo in Italia di Charles de Ketelaere, Buchanan potrebbe dunque essere il secondo talento del Club Bruges a sbarcare a Milano. Il tutto, però, a condizione che il Barcellona non rovini i piani dell’Inter offrendo al Bruges 25 milioni. L’Inter, infatti, vorrebbe presentare un’offerta intorno ai 15 milioni, con qualche bonus o un giovane.

Il Mondiale da protagonista disputato da Denzel Dumfries ha spinto diverse squadre a puntare sull’olandese. E in nerazzurri potrebberlo venderlo per mettere ordine nel bilancio e poter trovare un sostituto a prezzo medio. L’idea dell’Inter era appunto quella di tutelarsi ingaggiando il canadese classe ’99. Anche il giovane canadese, proprio come Dumfries, ha però impressionato gli altri club durante i Mondiali. E per i nerazzurri l’affare si è complicato.

La concorrenza più temibile è appunto quella del Barcellona, connessa alla cessione di Dest al Milan.

Il laterale destro per il post Dumfries

Il canadese piace a Inzaghi per la sua velocità e la sua esplosività in attacco. È ancora immaturo in difesa, ma l’allenatore nerazzurro pensa che la sua abilità di coprire tutta la fascia laterale possa portarlo anche a brillare da terzino.

Piero Ausilio e Baccin hanno sondato anche il tunisino Drager del Lucerna che però ha un prezzo troppo alto e non convince pienamente Inzaghi. Un’altra opportunità è rappresentata dall’ecuadoriano Preciado. In questo caso, però, il calciatore appare fisicamente poco utile: rispetto a Dumfries è più basso e meno potente.

La pista ancora calda è quella che porta a Hateboer. Ma anche qui il costo sembra troppo alto.