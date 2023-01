Vuole andarsene: rescissione e firma a zero per l’Inter

Un ex Real Madrid e Psg è stufo di questa sua vecchia-nuova esperienza e vuole ora cambiare aria. C’è già l’offerta all’Inter. Ecco cosa fanno sapere i nerazzurri

Il mercato di gennaio promette bene e decolla di già. Sono già circa una decina infatti gli acquisti messi a segno da parte di alcune squadre di Serie A e tra queste, rientra anche qualche big del nostro campionato.

Sia Milan che Roma hanno, per esempio, portato a termine qualche proprio acquisto. I rossoneri hanno, non a caso, ufficializzato nelle ultime ore l’acquisto del loro nuovo secondo portiere Devis Vasquez, mentre la Roma ha, dal canto proprio, reso noto anche lei l’arrivo di Ola Solbakken direttamente del Bodo Glimt. Non sono queste però le sole ed uniche ufficialità, in quanto trovano spazio anche altri importanti colpi, quali quelli di Joao Moutinho allo Spezia, il ritorno di ‘Ciccio’ Caputo all’Empoli ed il recentissimo approdo di Guillermo Ochoa alla Salernitana: prossima avversaria del Milan già nella giornata di domani.

Ad ogni modo, anche l’Inter è allo stesso tempo desiderosa di attuare qualche nuovo cambiamento, al punto che i nerazzurri sono anch’essi già alla ricerca di altri innesti.

Da Musah a Thuram: Marotta e i suoi hanno già le idee chiare. Tutti gli osservati speciali dell’Inter

Da Thuram a Musah, fino ad arrivare anche a Giorgio Scalvini: vero e proprio desiderio dell’intera dirigenza dell’Inter. I nerazzurri hanno, non a caso, già da tempo incominciato a sondare il terreno per ognuno di questi calciatori. Il primo dei tre è infatti in scadenza di contratto e Marotta e Ausilio non hanno, per l’appunto, nient’altro che in mente l’idea di tesserare il giovane centravanti francese a zero a giugno.

Questa ipotesi però si complica leggermente. Per quale motivo? Nient’altro che per il fatto che il Manchester United ha già fatto avanzare nelle ultime ore un’offerta da 15 milioni di euro per il giocatore. Nel mentre l’Inter tiene poi a portata di mano tutte le soluzioni per il proprio reparto avanzato, c’è anche qualcos’altro che potrebbe da un momento all’altro tirare in ballo i nerazzurri.

Calciomercato, Jese Rodriguez non vuole più avere niente a che fare con la Turchia: il suo agente lavora al tutto

Bisogna tornare indietro di qualche mese per rivedere l’ex Real Madrid e Psg Jese Rodriguez approdare definitivamente all’Ankaragucu, club militante nel massimo campionato turco.

Il giocatore infatti, pur avendo totalizzato 5 reti e 2 assist nell’annata ricorrente, si è completamente detto stufo di questa sua esperienza, al punto che non è da escludere un imminente accordo con tanto di risoluzione di contratto in questa sessione di mercato invernale: con l’agente che può, a quel punto, arrivare ad offrirlo anche in Italia (Inter compresa). Ai nerazzurri però, non stuzzica minimamente l’idea – neppure a zero, visto che è in scadenza di contratto – con Marotta e i suoi che arriverebbero, nel caso, a dire di no. Il calciatore preferirebbe, tra l’altro, tornare in Spagna, dove meno di un anno fa militava nel Las Palmas.