Thuram subito, l’Inter trema: c’è l’offerta ufficiale

Marotta e Ausilio sono furiosi. Una big d’Europa prova a sbaragliare immediatamente la concorrenza per Thuram. Si prova a chiudere già a gennaio

Torna la Serie A e con sé anche la riapertura del calciomercato, con la finestra invernale che è già incominciata nella giornata di ieri. Diversi i colpi messi a segno sin qui, con la Premier League che ha già incominciato a far da padrona a tutto ciò.

Da Gakpo ad Enzo Fernandez, fino ad arrivare anche a tanti altri giovani di spessore che si sono messi in grande evidenza nel corso di quest’ultimo Mondiale. Quanto al primo infatti, lo stesso olandese è riuscito nell’intento di siglare la bellezza di 3 reti in sole 5 gare disputate. Discorso leggermente diverso per il faro del centrocampo dell’Argentina, che oltre ad aver messo a segno 1 rete e 1 assist nella cornice di #Qatar2022, ha comunque potuto attirare tutta l’attenzione su di sé grazie ad una serie di giocate strepitose che l’hanno da lì in poi portato ad essere eletto il miglior giovane della competizione (non dimentichiamoci che è solamente un classe ’01).

Ad ogni modo dunque, la Premier League è ormai da un po’ di anni a questa parte il campionato non soltanto più prestigioso dal punto di vista del gioco, ma anche sotto l’aspetto economico. Diventano sempre più, non a caso, le squadre inglesi che possono permettersi colpi stratosferici (Tottenham e Newcastle insegnano, anche se non sono le sole). Una volta giunti a questo poi, c’è anche un altro calciatore – in scadenza di contratto tra l’altro – che ha già attirato la fortissima attenzione da parte delle maggiori squadre europee: tra cui l’Inter. Non stiamo parlando di nessun altro che non sia Marcus Thuram, prossimo all’addio dal Borussia M’Gladbach.

L’Inter tiene vivo l’interesse per Thuram: i nerazzurri lo vogliono a giugno e non sono i soli. Il focus su di lui

Veloce, rapido, abile nell’attaccare lo spazio e soprattutto in grado di saper fare gol: sono solamente alcune delle tante abilità possedute da Marcus Thuram, giovane centravanti del Borussia M’Gladbch, club col quale si trova legato sino al prossimo giugno.

Sono già 13 le reti e 4 gli assist messi a segno da parte del francese in questo avvio di stagione. Numeri davvero importanti i suoi, se si considera inoltre il fatto che il calciatore ha anche l’età giusta dalla propria parte (non a caso è un classe ’97). Il calciatore piace, tra le tante cose, moltissimo anche all’Inter…Società che punta a tesserarlo a zero nella prossima estate. Marotta e Ausilio lo seguono ormai da anni, al punto che lo avevano già cercato in passato, ma poi, per via del suo brutto infortunio accusato all’epoca, i nerazzurri decisero dunque da lì in poi di puntare su Correa.

Vedendo come stanno ora le cose però – tralasciando l’interesse di: Inter, Milan e Juve – c’è anche un altro club inglese, Tottenham a parte, che vuole tesserarlo già a gennaio. Per quale motivo? E’ semplice da intuire: in Inghilterra si vuole provare a sbaragliare una volta per tutte la forte concorrenza da parte dei tanti club europei che sono intenzionate a tesserare il giocatore nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, il Manchester United fa sul serio per Thuram: c’è già l’offerta da 15 milioni

Stando a quanto riferito direttamente da ‘Sport Mediaset’ nelle ultime ore, il Manchester United vuole a tutti i costi Marcus Thuram, al punto da aver già fatto recapitare alla corte del Borussia M’Gladbach un’offerta da 15 milioni di euro.

I ‘Red Devils’ infatti, a differenza degli altri club europei – e qui si fa riferimento non soltanto all’Inter ma anche a qualche altra società come il Milan – vogliono ingaggiarlo già da ora pur di averlo con sé in anticipo e non rischiare, in via alternativa, di lasciarselo sfuggire in estate.