Calciomercato Inter, clamoroso Icardi: c’è un accordo

Quale sarà il destino di Mauro Icardi? Pare che per l’attaccante ex Samp, ex Inter ed ex PSG anche il 2023 sarà un anno di polemiche e tensioni. In Turchia si parla di un nuovo accordo che riguarda Icardi: ecco cosa sta succedendo

L’arrivo di notizie clamorose sul conto di Mauro Icardi non è mai una vera e propria sorpresa. Pur essendo un ragazzo per sua intima natura piuttosto chiuso e poco orientato alla comunicazione diretta, Maurito è stato circondato negli anni da un clamore costante, sia per quanto riguarda la sua vita privata che per la sua carriera calcistica.

Negli ultimi giorni si è parlato di un trasferimento milionario in un campionato minore. Si è scritto infatti, soprattutto in Turchia, che Icardi avesse già chiuso un accordo con Al-Nassr. Icardi giocherà dunque in coppia con Cristiano Ronaldo?

Altre voci, questa volta sorte in contesto anglosassone, avevano ventilato la possibilità che l’ex 9 interista potesse lasciare subito la Turchia per trasferirsi al Manchester United.

A fare chiarezza sulla situazione di Maurito ci ha pensato Cenk Ergün, il ds del Galatasaray. Il club turco ha voluto insomma mettere fine con una dichiarazione ufficiale alle numerose voci di mercato sull’attaccante argentino.

Icardi: niente accordo con i sauditi

“Quando si avvicina la finestra di mercato ci sono molte speculazioni. Non sono sorpreso“, ha spiegato Cenk Ergün a Radyosport. “Mauro Icardi giocherà nel Galatasaray fino alla fine della stagione, questo è l’accordo. Sarebbe illegale violare questo accordo a meno che non succeda qualcosa a entrambe le parti“.

Qual è il problema? Icardi gioca in prestito in Turchia, ma il suo cartellino è di proprietà del Paris Saint-Germain, che ovviamente vorrebbe trovargli un’altra sistemazione, ma non ora che il valore dell’attaccante è sceso ai minimi storici. La speranza dei francesi è che Icardi possa rifiorire nel campionato turco ed essere venduto a giugno a una cifra più soddisfacente.

Ma come stanno andando le cose a Icardi finora col Galatasaray? L’attaccante ha giocato sei partite, in tutto. Ha segnato quattro reti e servito tre assist. E in Turchia, nonostante la media piuttosto importante, non sono per nulla soddisfatti.

Il Galatasaray considera Icardi un investimento poco sostenibile: l’ingaggio è altissimo, ma l’attaccante ha giocato poco. Cederlo subito sarebbe quindi conveniente per i turchi. Conveniente ma non praticabile. “Sarebbe illegale”, ha detto appunto il ds.

Con solo sei partite giocate, l’ex Inter ha deluso soprattutto dal punto di vista fisico. In pratica è stato spesso infortunato e non vede il campo dallo scorso 12 novembre e non ancora rientrato. L’avventura in Turchia di Mauro Icardi è dunque insoddisfacente, ma l’accordo con il PSG va rispettato.

Il futuro di Icardi

Il Galatasaray è primo in Super Lig, ma la squadra di Okan Buruk sa di dover continuare a lottare per il tutolo senza poter contare al 100% su uno dei suoi acquisti più importanti di quest’estate. I tifosi giallorossi hanno accolto Icardi come un eroe, ma l’argentino, infatti non sembra ancora pronto a rientrare in campo. Quando il suo nome è tornato alla ribalta nel contesto dei movimenti del mercato invernale, in Turchia hanno preso le notizie di un possibile addio con cauta speranza.

Ora però il direttore sportivo del Galatasaray ha fatto capire che l’attaccante rimarrà in Turchia fino a giugno. E poi? Forse si trasferirà davvero all’Al Nassr, il club saudita che ha appena acquistato Cristiano Ronaldo.

L’ infortunio muscolare ha bloccato Icardi già troppo a lungo e, a meno di un recupero flash e ricco di goal, la sua stagione può dirsi già deludente. L’attaccante nato a Rosario nel 1993, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, e affermatosi come uno dei bomber più prolifici d’Europa durante la permanenza all’Inter è in fase calante dal 2019. Ovvero dallo stesso anno in cui si è trasferito al Paris Saint-Germain (con cui ha però vinto due campionati francesi, due Coppe di Francia, due Supercoppe di Francia e una Coppa di Lega francese).